'Pensei que ele estava segurando um bambolê': tatuagem simétrica viraliza

Imagens de tatuagem simétrica elaborada por artista israelense se espalharam pelas redes sociais - Reprodução/Instagram/@dotstolines
Imagens de tatuagem simétrica elaborada por artista israelense se espalharam pelas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram/@dotstolines
do UOL

Colaboração para o UOL

15/08/2025 05h30

Uma tatuagem de um círculo perfeitamente simétrico viralizou nas redes sociais. As imagens foram compartilhadas pelo artista israelense Chaim Machlev na semana passada.

O que aconteceu

Tatuagem foi feita totalmente à mão. Em relato publicado em seu blog pessoal, Machlev conta que o desafio era criar um círculo perfeito usando apenas "a geometria do corpo e a ilusão de movimento". "Eu projetei cuidadosamente esta peça para se alinhar perfeitamente aos contornos naturais do corpo de quem a usa. Mesmo as menores mudanças de movimento podem alterar o efeito, dando a esta tatuagem uma sensação de vida, mudando constantemente com o movimento do corpo", escreveu.

O processo levou meses para ser finalizado. A porção desenhada nas costas foi feita em fevereiro deste ano. Com a cicatrização completa, Machlev tatuou a parte da frente, concluída no início deste mês. O círculo aparece somente quando a pessoa junta as mãos atrás do corpo, com o tronco ereto. Com os braços esticados, as linhas formam um desenho com ondulações únicas.

Com esta tatuagem, busquei provar que a complexidade nem sempre está nos detalhes. Usando uma linha preta curva e ousada, eu queria criar a ilusão de um loop contínuo [...] O resultado é um efeito visual impressionante que distorce a anatomia de uma forma quase surreal. Chaim Machlev

A tatuagem chamou a atenção dos internautas, que passaram a elogiar e debater as linhas do desenho. Em português, um comentário diz "O tatuador depois de ouvir qual tatuagem o 'mano' escolheu: 'Valha minha Nossa Senhora'". "Eu realmente pensei que ele estava segurando um bambolê nas duas primeiras fotos", escreveu um seguidor. "Achei que tinha sido editado!", "Uma das tatuagens mais impressionantes que já vi", escreveram outros.

Tatuador é especializado em desenhos geométricos

Chaim Machlev tem mais de 13 anos de experiência com tatuagens do tipo. Conforme seu site oficial, o tatuador "desafiou sua criação conservadora" ao fazer sua primeira tatuagem. Mesmo sem formação na área das artes, ele deixou o emprego como gerente de TI, mudou-se para a Alemanha e se tornou tatuador profissional. Hoje, Machlev atende em um estúdio em Los Angeles (EUA).

Em seu Instagram, o tatuador compartilha diversas artes geométricas. Enquanto algumas são minimalistas, com poucas linhas, outras têm mais elementos e parecem se movimentar junto com o corpo.

