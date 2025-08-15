Surto de sarampo avança na América do Norte, com 18 mortos no ano, diz Opas

(Reuters) - A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) comunicou na sexta-feira um aumento no número de casos de sarampo nas Américas, especialmente na América do Norte, e 18 mortes causadas pela doença.

As 18 mortes estão concentradas justamente na América do Norte: 14 no México, três nos EUA e uma no Canadá.

Até 8 de agosto, 10.139 casos de sarampo haviam sido confirmados em 10 países das Américas, representando um aumento de 34 vezes na comparação com o mesmo período em 2024, mostraram os números da Opas.

BAIXA VACINAÇÃO

Os surtos estão relacionados à baixa cobertura de vacinação, segundo a agência da ONU, já que 71% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas e 18% em indivíduos com status de vacinação desconhecido.

"O sarampo pode ser prevenido com duas doses de uma vacina, que é comprovadamente muito segura e eficaz. Para interromper esses surtos, os países devem fortalecer urgentemente a imunização de rotina e realizar campanhas de vacinação direcionadas em comunidades de alto risco", disse Daniel Salas, responsável de imunização da Opas.

O sarampo é altamente contagioso e se espalha rapidamente entre pessoas não vacinadas, especialmente crianças, de acordo com a organização.

Nos EUA, um estudo recente dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostrou que as taxas de vacinação para várias doenças, incluindo sarampo, difteria e poliomielite, diminuíram entre os alunos do jardim de infância no ano letivo de 2024-25 em relação ao ano anterior.

(Reportagem de Benjamín Mejías Valencia)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS BB