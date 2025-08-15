Topo

Notícias

Surto de sarampo avança na América do Norte, com 18 mortos no ano, diz Opas

15/08/2025 12h53

(Reuters) - A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) comunicou na sexta-feira um aumento no número de casos de sarampo nas Américas, especialmente na América do Norte, e 18 mortes causadas pela doença. 

As 18 mortes estão concentradas justamente na América do Norte: 14 no México, três nos EUA e uma no Canadá.

Até 8 de agosto, 10.139 casos de sarampo haviam sido confirmados em 10 países das Américas, representando um aumento de 34 vezes na comparação com o mesmo período em 2024, mostraram os números da Opas.

BAIXA VACINAÇÃO

Os surtos estão relacionados à baixa cobertura de vacinação, segundo a agência da ONU, já que 71% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas e 18% em indivíduos com status de vacinação desconhecido.

"O sarampo pode ser prevenido com duas doses de uma vacina, que é comprovadamente muito segura e eficaz. Para interromper esses surtos, os países devem fortalecer urgentemente a imunização de rotina e realizar campanhas de vacinação direcionadas em comunidades de alto risco", disse Daniel Salas, responsável de imunização da Opas.

O sarampo é altamente contagioso e se espalha rapidamente entre pessoas não vacinadas, especialmente crianças, de acordo com a organização.

Nos EUA, um estudo recente dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostrou que as taxas de vacinação para várias doenças, incluindo sarampo, difteria e poliomielite, diminuíram entre os alunos do jardim de infância no ano letivo de 2024-25 em relação ao ano anterior.

(Reportagem de Benjamín Mejías Valencia)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS BB

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Chuvas de monção deixam ao menos 200 mortos em 24 horas no Paquistão

Colômbia denuncia prisão na Venezuela de signatários da paz com as Farc

Surto de sarampo avança na América do Norte, com 18 mortos no ano, diz Opas

Kremlin diz que reunião tripartite sobre Ucrânia é possível se negociações no Alasca derem resultados

STF julgará Bolsonaro por trama golpista a partir de 2 de setembro

'Bunker' de dinheiro vivo, diz PF sobre casa de aliado de prefeito de SBC

No STF, Zanin marca julgamento de Bolsonaro para dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro

STF marca para 2 de setembro início do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe

Camisinhas texturizadas e finas passam a ser oferecidas de forma gratuita pelo SUS

Rússia prepara teste de míssil nuclear enquanto Trump se reúne com Putin

Hugo Motta anuncia que relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Ayres