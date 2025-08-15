STF retoma julgamento de Zambelli sobre porte de arma após pedido de vista

O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma hoje o julgamento da deputada Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma de fogo. O processo estava suspenso desde março, após um pedido do ministro Kassio Nunes Marques.

O que aconteceu

Zambelli é julgada por ter perseguido o jornalista Luan Araújo com uma arma. O episódio ocorreu em 2022, em São Paulo, no bairro dos Jardins, na véspera do segundo turno das eleições.

Kassio Nunes Marques pediu vista —mais tempo para análise no caso. No entanto, o STF já tinha maioria para condenar a deputada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

O relator do caso, Gilmar Mendes, votou para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão. Ele foi acompanhado por Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Cristiano Zanin e Dias Toffoli também anteciparam o voto pela condenação, mesmo com o pedido de Nunes Marques.

Além de Nunes Marques, faltam os votos de outros 4 ministros. São eles: Luiz Fux, André Mendonça, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

Julgamento começa hoje no plenário virtual e irá até a próxima sexta-feira. Os ministros terão até as 23h59 para votar.

Presa na Itália

Zambelli está presa no país europeu desde 29 de julho. A deputada foi condenada pelo STF a dez anos de prisão e perda de mandato parlamentar por ordenar uma invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A Justiça italiana terá de decidir se a brasileira responderá ao processo de extradição presa, em liberdade ou em prisão domiciliar. A extradição pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

Parlamentar passará por uma perícia médica em 22 de agosto. Uma nova audiência está prevista para o dia 27.

Deputada continua na prisão. Ela está no presídio feminino Germana Stefanini, parte do complexo penitenciário conhecido como Rebibbia, nome do bairro que ocupa na área nordeste de Roma.

Relembre o caso da perseguição armada

Zambelli se tornou ré no STF em agosto de 2023, por 9 votos a 2. Os únicos que votaram contra a abertura do processo, à época, foram André Mendonça e Nunes Marques, indicados ao tribunal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A denúncia afirma que Zambelli abusou do direito de uso de arma. Embora a deputada tivesse o porte regularizado, a PGR (Procuradoria-Geral da República) considerou que ela sacou a pistola "fora dos limites da autorização de defesa pessoal" ao perseguir o jornalista.

Ela nega ter cometido os crimes. A defesa da deputada argumentou, no processo, que o uso da arma naquela situação não se qualifica como porte ilegal e que ela teve uma reação legítima às provocações do jornalista.

Episódio teve repercussão negativa para Bolsonaro às vésperas da eleição. Na ocasião, aliados atribuíram a derrota eleitoral do então presidente ao episódio.