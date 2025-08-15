Starship, megafoguete de Musk, tentará decolar novamente em 24 de agosto

A SpaceX, empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk, anunciou nesta sexta-feira (15) que seu megafoguete Starship tem um novo voo de teste programado para o dia 24 de agosto, após recentes tentativas que terminaram em explosões.

O maior e mais poderoso veículo de lançamento da história foi construído com o objetivo de levar os americanos de volta à Lua e é essencial para realizar o sonho de Musk, pessoa mais rica do mundo, de colonizar Marte.

No entanto, repetidas explosões que espalharam destroços sobre as ilhas do Caribe e interromperam voos aumentaram a pressão sobre a SpaceX pela realização de um teste livre de contratempos.

O 10º voo de teste do superfoguete tem decolagem prevista para domingo, 24 de agosto, da Starbase, instalações da empresa no Texas, informou a SpaceX em seu site.

Em meio a dois voos de teste realizados no início deste ano, a seção superior da nave, destinada a transportar tripulação e carga, explodiu pouco após o lançamento.

Embora o Starship tenha conseguido chegar ao espaço durante o último teste no final de maio, ele também explodiu quando um vazamento de combustível causou uma perda de controle.

O sistema de propulsão deveria pousar no Golfo do México, mas se desintegrou antes de tocar a água.

Com 123 metros de altura, este gigantesco foguete branco e preto foi projetado para ser totalmente reutilizável e lançado a um custo relativamente baixo.

A SpaceX segue apostando no seu mantra de "falhar rápido, aprender rápido", que a levou a dominar os voos espaciais comerciais.

Musk, conhecido por suas propostas ambiciosas, assegura que o megafoguete lançará suas primeiras missões não tripuladas a Marte no próximo ano.

A empresa tem sido duramente criticada por seu impacto no meio ambiente e na população próxima às plataformas de lançamento.

Em junho, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ameaçou processar a SpaceX devido à queda de destroços e à poluição causada pelos seus lançamentos.

No entanto, espera-se mais testes do Starship nos próximos meses, depois que o regulador de aviação dos Estados Unidos aprovou o aumento do limite de lançamentos anuais de cinco para 25.

