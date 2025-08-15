Justiça autoriza soltura do dono da Ultrafarma e de executivo da Fast Shop

A Justiça de São Paulo autorizou hoje a soltura do dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e do executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes após pedido do MP-SP. Os dois foram presos na última terça-feira por um suposto esquema de corrupção nas varejistas.

O que aconteceu

A Justiça prorrogou a prisão do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele era o responsável por "dar o caminho das pedras" para o suposto esquema de corrupção.

Marcelo de Almeida Gouveia, outro auditor fiscal citado na investigação, também permanecerá preso. Tatiane de Conceição Lopes, que teria ajudado a lavar o dinheiro, também foi liberada. O marido dela, Celso Éder Gonzaga de Araújo, segue preso.

O UOL tenta localizar a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para manifestação.

Como esquema funcionava

O esquema de corrupção investigado pelo MP-SP foi possível graças ao domínio de Artur Gomes da Silva Neto. Além dos dois auditores, o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede farmacêutica, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes também foram alvos de mandados de prisão temporária.

Artur tinha "todo o domínio" sobre o procedimento, que envolve valores bilionários. "Ele ajudava as empresas a conseguir o ressarcimento dos valores de várias formas", segundo o órgão. "Toda empresa contribuinte tem esse direito [ao ressarcimento], mas o procedimento é muito complexo", acrescentou. Os auditores teriam movimentado R$ 1 bilhão em propina.

Na ocasião, casal também foi detido temporariamente por suspeita de ajudar a lavar o dinheiro para o esquema. São eles: Celso Éder Gonzaga de Araújo e Tatiane Araújo, esposa de Celso. Na residência do casal foram encontrados sacos de pedras preciosas e mais de R$ 1 milhão em dinheiro, segundo informações preliminares.

O que dizem os envolvidos

Defesa de Sidney Oliveira disse ao UOL que ainda não teve acesso ao processo envolvendo o cliente e está se situando sobre o caso. O advogado Fernando Capez afirmou que o cliente celebrou um ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) com o Ministério Público recentemente e pagou os tributos apresentados pela Fazenda como débito. Segundo Capez, o acordo se baseou na dívida apresentada pela Fazenda e não houve discussão sobre o valor.

As defesas de Mario Otavio Gomes e Arthur Gomes Neto não haviam se pronunciado. O espaço segue aberto em caso de manifestação.

Fast Shop afirmou que colabora com autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. A assessoria de imprensa da Ultrafarma também foi procurada, mas não deu retorno até o momento.

A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que pediu a abertura de um procedimento administrativo para "apurar, com rigor, a conduta do servidor". O órgão não informou se os auditores suspeitos de envolvimento no caso foram afastados dos cargos.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Celso e Tatiane. O espaço está aberto para manifestação.