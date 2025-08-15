Topo

Notícias

Silvinei é condenado a pagar R$ 546 mil por fazer campanha para Bolsonaro

São Paulo

15/08/2025 21h26

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF2), no Rio de Janeiro, condenou o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, por usar o cargo para fazer campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Ele terá que pagar uma multa de R$ 546.631,92.

Silvei havia sido absolvido na primeira instância. Por unanimidade, a 8.ª Turma do TRF2 reformou a decisão, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal (MPF).

O Estadão buscou contato com a defesa, mas, até a publicação deste texto, sem sucesso.

O desembargador Rogério Tobias de Carvalho, relator do processo, afirmou no voto que o ex-diretor "violou frontalmente os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, atingindo valores imateriais de alta sensibilidade constitucional, especialmente diante da função de Estado exercida pela PRF e da magnitude da representação institucional atribuída ao cargo".

"Não se trata de episódio isolado, mas de uma sucessão de ações dolosamente voltadas à promoção pessoal de terceiro no contexto de campanha eleitoral. O requerido, deliberadamente, desvirtuou a finalidade da publicidade institucional", argumentou.

"Trata-se de uma infração de alta gravidade institucional e simbólica", completou o desembargador.

A Procuradoria no Rio juntou entrevistas, publicações nas redes sociais e registros de eventos oficiais aos autos para comprovar a tentativa de favorecer a candidatura de Bolsonaro.

Em um dos eventos, na sede a PRF, em Brasília, a seis dias da eleição, o ex-diretor da corporação deu uma camisa do Flamengo com o número 22 - o mesmo da legenda do PL - ao então ministro da Justiça Anderson Torres. Silvinei também usou perfis pessoais nas redes sociais para pedir votos para o ex-presidente.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Toffoli anula todas as provas e processos contra Vaccari na lava jato

Silvinei é condenado a pagar R$ 546 mil por fazer campanha para Bolsonaro

Trump diz que não houve acordo em cúpula com Putin sobre fim da guerra na Ucrânia

Mansão Maromba: Academias de Toguro são suspeitas de furtar água da Sabesp

'Golpe do novo Número': criminosos se passavam por parentes para pegar dinheiro das vítimas

Putin: conversas podem ser ponto de partida para resolver conflito na Ucrânia e restaurar laços Rússia-EUA

Cazorla volta à LaLiga com derrota do Oviedo em visita ao Villarreal

Putin pede que Ucrânia e Europa não criem "obstáculos" para a paz

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina

Trump diz que restam 'muito poucos' temas a resolver com a Rússia

Trump e Putin encerram coletiva de imprensa sem responder perguntas