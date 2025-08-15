Topo

Notícias

Senador dos EUA pede que Colômbia "erradique por completo" a cocaína

15/08/2025 21h57

O senador republicano Bernie Moreno condicionou nesta sexta-feira (15) as futuras relações dos Estados Unidos com a Colômbia à erradicação total da cocaína, enquanto a produção do país atinge níveis históricos.

Em uma coletiva de imprensa em Bogotá, o senador republicano Bernie Moreno, acompanhado de seu colega democrata Rubén Gallego, expressou preocupação com o aumento da cocaína vinda da Colômbia, a poucos meses de os Estados Unidos decidirem se renovam ou não a certificação do país como aliado na luta contra as drogas.

"A Colômbia tem que erradicar completamente sua economia baseada na cocaína e tomar todas as medidas necessárias para que isso aconteça (...) e estaremos aqui para apoiar um governo que leve isso muito, muito a sério", afirmou o congressista nascido em Bogotá.

"Uma vez que isso seja alcançado, poderemos ter uma grande relação bilateral", condicionou Moreno.

O presidente de esquerda Gustavo Petro recebeu mais cedo na Casa Presidencial de Nariño os senadores e o chefe da missão diplomática dos Estados Unidos na Colômbia, John McNamara, junto com outros delegados.

Petro e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, frequentemente se chocam por discordâncias nas políticas migratórias, tarifárias e sobre seu enfoque na luta contra o narcotráfico.

O presidente colombiano aposta em atacar o consumo nos principais países de destino da droga e negociar a paz com os grupos armados.

"Aqueles que querem romper as relações entre os EUA e a Colômbia são servos das máfias", escreveu Petro no X.

O ministro do Interior, Armando Benedetti, informou que a conversa foi amigável e se concentrou em temas relacionados ao narcotráfico, migração e as relações com a Venezuela.

"As próximas eleições, e sei que é um clichê dizer isso, são as mais importantes que posso lembrar na minha vida aqui na Colômbia", disse Moreno.

Ele também se referiu à China, que recentemente estreitou laços com a Colômbia após sua entrada no megaprojeto Novas Rotas da Seda.

"Ou você é aliado dos Estados Unidos ou é aliado da China, mas não será ambos", disse, destacando que Washington é o principal parceiro comercial da Colômbia.

Os congressistas e o subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, viajaram esta semana a Bogotá para acompanhar o funeral do presidenciável assassinado Miguel Uribe, candidato favorito da direita para as eleições de 2026.

Durante a estada, Moreno também visitou o ex-presidente de direita Álvaro Uribe (2002-2010), condenado a 12 anos de prisão domiciliar por suborno, em sua casa.

lv/vd/cjc/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump diz que agora "depende do presidente Zelensky" alcançar acordo sobre Ucrânia

Nunes Marques desempata e anula condenações de Antonio Palocci, homem de confiança de Lula

Zverev atropela Shelton e vai enfrentar Alcaraz nas semis de Cincinnati

Moraes manda governador do MA exonerar procurador do Estado por descumprir decisão do STF

Senador dos EUA pede que Colômbia "erradique por completo" a cocaína

Toffoli anula todas as provas e processos contra Vaccari na lava jato

Silvinei é condenado a pagar R$ 546 mil por fazer campanha para Bolsonaro

Trump diz que não houve acordo em cúpula com Putin sobre fim da guerra na Ucrânia

EBC divulga lista de habilitados no edital Seleção TV Brasil

Mansão Maromba: Academias de Toguro são suspeitas de furtar água da Sabesp

'Golpe do novo Número': criminosos se passavam por parentes para pegar dinheiro das vítimas