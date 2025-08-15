Saque-aniversário do FGTS 2025: veja todas as datas de liberação

O governo federal divulgou o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. A liberação do dinheiro seguirá a data de nascimento do trabalhador, o que significa que quem nasceu em janeiro poderá sacar já no início do ano.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Nascidos em fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Nascidos em março: 3 de março a 30 de maio de 2025

Nascidos em abril: 1º de abril a 30 de junho de 2025

Nascidos em maio: 2 de maio a 31 de julho de 2025

Nascidos em junho: 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Nascidos em julho: 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Nascidos em agosto: 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Nascidos em setembro: 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Nascidos em outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Nascidos em novembro: 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Nascidos em dezembro: 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e permite que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS no mês de aniversário. Contudo, quem optar por ela, em caso de demissão, não poderá sacar todo o valor da conta, recebendo apenas a multa rescisória.

No formato tradicional do saque-rescisão, o trabalhador dispensado sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa de 40% quando aplicável.

No saque-aniversário, o valor é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento do beneficiário e fica disponível por até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para o depósito. Caso o pedido seja realizado dentro do mês de aniversário, o pagamento será creditado em até cinco dias úteis, conforme a Caixa Econômica Federal.

O aplicativo também permite solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. Porém, a mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Cálculo do valor

O montante liberado no saque-aniversário é definido por uma alíquota de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos do FGTS, acrescida de uma parcela adicional, que varia conforme o valor disponível.

Tabela de alíquotas e parcelas adicionais:

Até R$ 500: 50%, sem parcela adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900