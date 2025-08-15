Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso brasileiro

O valor atualizado do salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.518,00, começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores pela primeira vez no mês de fevereiro.

O que aconteceu

O motivo para o pagamento ocorrer apenas agora, mesmo com o reajuste em vigor desde janeiro, está no fato de que os vencimentos são pagos no mês subsequente ao período trabalhado. Dessa forma, a correção passa a aparecer no contracheque apenas neste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber por mês ao desempenhar atividade remunerada, servindo também como base para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas concedidos pelo governo federal.

O novo valor representa um acréscimo de R$ 106 em relação ao anterior, o que equivale a um reajuste de 7,5%, percentual acima da inflação registrada no período. Ainda assim, o resultado final foi menor do que poderia ter sido, devido à política de contenção de gastos aprovada no fim de 2024.

Antes, a fórmula de cálculo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — normalmente mais vantajoso para o trabalhador do que o IPCA, índice oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se mantida a regra anterior, o valor do mínimo teria chegado a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi inserido um limite extra: o aumento das despesas não pode ultrapassar 2,5%. Assim, mesmo que o PIB apresente crescimento de 3,2%, a correção será limitada a esse teto.

A atualização do salário mínimo influencia diretamente o valor das aposentadorias, principalmente as pagas pelo INSS, e outros benefícios sociais. Por isso, o governo busca evitar reajustes muito elevados que possam gerar impacto significativo nas contas públicas em um cenário de ajuste fiscal.