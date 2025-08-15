Sabalenka é eliminada por Rybakina nas quartas de final em Cincinnati

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, foi eliminada nesta sexta-feira (15) nas quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati ao perder para a cazaque Elena Rybakina.

Atual campeã, Sabalenka se despediu com uma atuação anormalmente fraca contra uma implacável Rybakina, que venceu por 6-1 e 6-4.

A cazaque, 10ª colocada no ranking da WTA, lutará no domingo por uma vaga em sua primeira final em Cincinnati contra a polonesa Iga Swiatek.

Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, está tendo seu melhor desempenho no circuito de quadra dura antes do US Open, que começa em 24 de agosto.

No último mês, ela chegou às semifinais em Washington (WTA 500) e Montreal (WTA 1000), mas perdeu inesperadamente para as canadenses Leylah Fernández e Victoria Mboko.

Nesta sexta-feira, sob um sol escaldante, Rybakina atropelou Sabalenka com um tênis extremamente eficiente e um saque imparável, conquistando 81% dos seus pontos no primeiro serviço.

Líder do ano em aces, o cazaque castigou a bielorrussa com 11 e neutralizou suas cinco oportunidades de quebra.

"Estou feliz com meu saque. Foi a chave hoje", reconheceu a vencedora. "Se Aryna tivesse sacado bem, teria sido completamente diferente. Espero continuar assim".

Irreconhecível tanto no jogo quanto na atitude, Sabalenka não conseguiu encontrar forças para resistir ao bombardeio de Rybakina e perdeu o primeiro set em apenas 28 minutos.

No segundo set, ela tentou segurar a partida, esperando que o nervosismo tomasse conta de Rybakina, uma jogadora que costuma ter dificuldades para fechar partidas.

Mas, depois de desperdiçar quatro bolas para quebrar o saque da adversária, Sabalenka soltou um grito de frustração e caiu de joelhos na décima segunda batalha entre as duas.

A bielorrussa continua dominando o confronto entre as duas com sete vitórias, mas Rybakina também sofreu derrotas dolorosas, como a da final do WTA 1000 de Indian Wells, em 2023.

A número um do mundo, portanto, fracassou em sua tentativa de se tornar a primeira a conquistar o bicampeonato em Cincinnati desde Serena Williams, em 2015.

Em sua segunda partida, ela já havia enfrentado sérias dificuldades contra a britânica Emma Raducanu e precisou chegar ao tiebreak do último set.

Sabalenka, que desistiu de disputar o WTA 1000 do Canadá, agora vai tentar defender seu título no US Open, o último torneio do Grand Slam do ano.

gbv/dg/aam/am

© Agence France-Presse