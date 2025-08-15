Topo

Notícias

Rio Innovation Week movimenta R$ 150 milhões em quatro dias no píer Mauá

Rio

15/08/2025 18h54

A edição 2025 do Rio Innovation Week, realizada entre os dias 12 e 15 de agosto, no Pier Mauá, no centro da cidade, movimentou aproximadamente R$ 150 milhões na economia carioca, informou a Riotur em nota. O evento atraiu mais de 200 mil participantes ao longo dos quatro dias.

A movimentação econômica considera o impacto direto e indireto gerado pelos visitantes - incluindo despesas com alimentação, transporte, hospedagem, compras, passeios turísticos e experiências culturais. Também foram contabilizados os gastos com infraestrutura, montagem e venda de ingressos do evento.

Segundo a Riotur, o evento atraiu um público muito diversificado: 15% de turistas nacionais e 25% de fluminenses vindos de fora da capital, segundo levantamento da Riotur e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE).

"O Rio Innovation Week vai muito além da inovação e da tecnologia. Ele movimenta o setor de eventos, fomenta o turismo e gera impacto econômico direto em toda a cidade. É uma demonstração concreta de como grandes eventos podem aliar conteúdo relevante, atração de visitantes e desenvolvimento econômico para nossa cidade.", afirmou em nota o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

A Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) participou da Rio Innovation Week com uma série de mesas e palestras. Participaram o CEO da Base Exchange e Flowa Technologies, Claudio Pracownik; o diretor executivo sênior da FTI Consulting, Antonio Gesteira; o CEO da Broadcast, Denis Piovezan; o sócio e diretor presidente da Oliveira Trust, José Alexandre Costa de Freitas; o CEO da Occam Gestão de Recursos, Carlos Eduardo Rocha; o sócio da Panamby Capital, Reinaldo Le Grazie; entre outros. A jornalista da Broadcast Karla Spotorno fez a moderação dos debates.

O Rio Innovation Week é considerado o maior encontro de inovação, negócios, criatividade e tecnologia da América Latina e, em 2025, reuniu centenas de expositores, startups, líderes do setor público e privado, além de milhares de participantes em experiências, painéis e ativações distribuídas nos armazéns do Pier Mauá.

"A cidade do Rio tem sua economia fortemente baseada no setor de serviços. Os grandes eventos como o Rio Innovation Week ajudam a impulsionar esse setor e a gerar oportunidade e renda para os cariocas. O sucesso dessa edição e os quase R$ 150 milhões gerados são uma prova disso", avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Com prêmio estimado de R$ 3,4 milhões, veja dezenas sorteadas da Dupla Sena

Putin diz que as conversas com Trump foram construtivas

Trump diz que teve reunião "muito produtiva" com Putin

Putin diz que negociações com Trump foram "construtivas" e "mutuamente respeitosas"

Quina sorteia prêmio de R$ 571 mil; confira dezenas

Padilha diz que cancelamento de visto de sua família é ataque covarde e tentativa de intimidação

Arminia Bielefeld volta a vencer Werder Bremen (1-0) na Copa da Alemanha

Reunião em formato restrito entre Trump e Putin terminou (Kremlin)

Putin volta à cena diplomática no tapete vermelho de Trump

Conversas entre Putin e Trump no Alasca chegam ao fim, diz Kremlin

Alcaraz sofre mas vence Rublev e vai às semifinais em Cincinnati