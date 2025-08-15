Por que Zelensky não estará em encontro com Trump e Putin no Alasca?

A ausência do líder ucraniano na reunião hoje entre Trump e Putin é alvo de críticas. Mas por que Volodymyr Zelensky não vai participar de encontro no Alasca? Entenda abaixo.

Trump e Putin farão "reunião de avaliação"

Reunião está marcada para hoje, às 16h30 (de Brasília), em base militar no Alasca. Essa será a primeira conversa cara a cara entre Donald Trump e Vladimir Putin desde 2019.

Trump se coloca como intermediador para a paz. Desde a corrida eleitoral para a Casa Branca, ele afirma ser capaz de dar um fim ao conflito. Apesar de o republicano ter tentado negociar um cessar-fogo com Putin recentemente e não ter obtido sucesso, ele decidiu tomar a dianteira e confirmou a reunião bilateral na última semana.

Ucrânia e Europa ficaram de fora. Os EUA e a Rússia excluíram os países europeus da conversa — que são os principais interessados nas negociações —, causando preocupações.

Zelensky e UE criticaram a cúpula. "É impossível falar sobre a Ucrânia sem a Ucrânia e ninguém reconhecerá isso", disse o presidente do país invadido.

No mesmo sentido, líderes europeus destacaram necessidade de envolver a Ucrânia nas conversas. Eles ressaltaram que um cessar-fogo deve entrar em vigor antes que outras medidas sejam tomadas e que possíveis concessões territoriais não devem ser acordadas.

Em resposta, Trump chamou encontro de "reunião de avaliação". "Podem ser alcançadas grandes coisas na primeira reunião, será um encontro muito importante, mas que prepara o terreno para uma segunda reunião", disse em coletiva de imprensa anteontem.

Se tudo correr bem, segunda conversa com Volodymyr Zelensky é esperada. Por outro lado, se a paz parecer improvável, Trump disse que vai se retirar da sala de negociação e retornar imediatamente a Washington.

Se eu considerar que não é apropriado realizar [uma segunda reunião] porque não obtivemos as respostas necessárias, então não haverá uma segunda reunião.

Presidente dos EUA, Donald Trump

Termos do acordo preocupam Ucrânia e Europa

Casa Branca e Kremlin não divulgaram seus termos. Trump já disse algumas vezes que um acordo de paz poderia envolver "troca de terras". Já o Kremlin exige retirada completa das tropas ucranianas das regiões ocupadas, reconhecimento internacional das anexações russas, neutralidade da Ucrânia e seu afastamento da Otan, anistia política e fim das sanções ocidentais, entre outros pontos.

Anteontem, Ucrânia, UE e Otan fizeram reunião de emergência com Trump. O presidente dos EUA considerou a conversa "muito amigável".

Países reafirmaram que "a paz não pode ser decidida sem a Ucrânia". Na videoconferência, Trump teria abordado sua intenção de uma reunião trilateral (Ucrânia, Rússia e EUA) e recebido apoio dos europeus. A preocupação central continua sendo evitar concessões territoriais à Rússia e garantir a segurança da Ucrânia.