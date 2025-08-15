Topo

Justiça permite quebra de sigilo telefônico de suspeito de matar gari em BH

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior foi preso por suspeita de assassinar o gari Laudemir Fernandes - Reprodução
Do UOL, em São Paulo

15/08/2025 08h34

A Justiça de Minas Gerais autorizou a quebra de sigilo telefônico do empresário Renê da Silva Nogueira Junior, preso por suspeita de matar um gari em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Pedido de quebra de sigilo foi feito pela polícia, que considerou a medida "indispensável" para o seguimento das investigações. A solicitação, que também pediu o acesso a troca de mensagens e e-mails, foi aceita ontem pela Justiça.

Além do sigilo telefônico, dados do rastreador do carro de Renê também serão entregues à polícia. A BYD vai ter que disponibilizar dados de comando de voz, velocidade empreendida e rotas percorridas pelo carro do empresário no dia do crime.

Serão analisados os dados das 7h, momento em que o crime aconteceu, às 16h, quando o empresário foi preso em uma academia. As empresas têm cinco dias para atender à solicitação.

Renê teve prisão em flagrante convertida para preventiva na quarta-feira. A Justiça entendeu que o homem agiu de forma "desproporcional e fria" ao atirar em Laudemir de Souza Fernandes.

Relembre o caso

Empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47, é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

O empresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

O empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira, horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Agentes montaram um cerco no perímetro da academia para evitar a fuga do suspeito. Renê foi levado para a delegacia com a roupa usada no treino e cobria o rosto com um pano para evitar as câmeras.

Laudemir era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Belo Horizonte. Por meio de nota, a gestão municipal lamentou o ocorrido e disse que a empresa terceirizada está prestando apoio à família da vítima. Laudemir deixa uma filha e demais familiares.

Empresa da qual Laudemir era funcionário afirmou que o episódio é uma "violência injustificável". Por meio de nota, a Localix Serviços Ambientais disse prestar "todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas".

