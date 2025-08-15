Topo

Putin pede que Ucrânia e Europa não criem "obstáculos" para a paz

15/08/2025 20h44

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a Ucrânia e seus aliados europeus não deveriam criar obstáculos à paz, durante sua intervenção ao lado de seu contraparte americano, Donald Trump, após a cúpula desta sexta-feira (15) no Alasca.

Putin disse que espera que "Kiev e as capitais europeias percebam tudo isso de forma construtiva e não criem obstáculos nem tentem interromper o progresso emergente por meio de provocações ou intrigas nos bastidores".

