Putin pede que Ucrânia e Europa não criem "obstáculos" para a paz

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a Ucrânia e seus aliados europeus não deveriam criar obstáculos à paz, durante sua intervenção ao lado de seu contraparte americano, Donald Trump, após a cúpula desta sexta-feira (15) no Alasca.

Putin disse que espera que "Kiev e as capitais europeias percebam tudo isso de forma construtiva e não criem obstáculos nem tentem interromper o progresso emergente por meio de provocações ou intrigas nos bastidores".

