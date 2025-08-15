Topo

Notícias

Putin elogia tropas norte-coreanas em carta a Kim Jong Un

15/08/2025 00h22

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou as tropas da Coreia do Norte enviadas para combater na Ucrânia, que chamou de "heroicas" em uma carta enviada ao líder Kim Jong Un, informou a imprensa estatal norte-coreana nesta sexta-feira.

Em uma carta por ocasião do aniversário da libertação da Coreia do domínio japonês, Putin lembrou como as unidades do Exército Vermelho soviético e as forças norte-coreanas lutaram juntas para acabar com a ocupação colonial.

"Os laços de amizade militante, boa vontade e ajuda mútua que se consolidaram nos dias da guerra, há muito tempo, continuam sólidos e confiáveis até hoje", afirmou o presidente russo no texto divulgado pela imprensa estatal da Coreia do Norte.

"Isto foi plenamente demonstrado com a participação heroica dos soldados da Coreia do Norte na libertação do território da região de Kursk dos ocupantes ucranianos", afirmou, segundo a agência norte-coreana de notícias KCNA. 

"O povo russo conservará para sempre a memória de sua coragem e sacrifício", acrescenta a carta.

Rússia e Coreia do Norte intensificaram os vínculos nos últimos anos. Os dois países assinaram um pacto de defesa mútua em 2024, quando Putin visitou Pyongyang.

Em abril, a Coreia do Norte confirmou pela primeira vez que enviou um contingente de soldados para a frente de batalha na Ucrânia, ao lado das tropas russas.

As agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais calculam que Pyongyang enviou mais de 10.000 militares para a região russa de Kursk em 2024, além de projéteis de artilharia, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance.

Segundo Seul, quase 600 soldados norte-coreanos morreram e milhares ficaram feridos na guerra.

hs/cwl/arm/ag

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Charles III recorda o custo dos conflitos no 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial

Negociações para tratado contra poluição por plásticos fracassam mais uma vez

Imperador do Japão expressa 'profundo pesar' 80 anos após a Segunda Guerra Mundial

Talibãs celebram quarto aniversário de retorno ao poder no Afeganistão

Vendas no varejo e produção industrial chinesa avançam menos que o esperado em julho

Michelle critica aliado que disse que faria churrasco na casa de Bolsonaro

Presidente do Equador declara cartel venezuelano como 'grupo terrorista'

Trump e Putin se reúnem no Alasca para debater o futuro da Ucrânia

Negociações sobre tratado mundial contra poluição por plásticos fracassam e terminam sem acordo

Chuvas deixam 30 mortos em 24 horas no Paquistão

Ouro rende mais que coca, mas garimpeiros são menos alvo que traficantes