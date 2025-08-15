Topo

Putin diz que Rússia estabeleceu contatos bons e diretos com Trump

15/08/2025 20h17

ANCHORAGE (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscou estabeleceu contatos bons e diretos com o presidente dos EUA, Donald Trump, após um período difícil no relacionamento entre os dois países.

Putin, falando após conversas entre os dois líderes no Alasca, disse que a Rússia estava sinceramente interessada em acabar com o conflito na Ucrânia.

(Reportagem do escritório de Moscou)

(Reportagem do escritório de Moscou; Redação de Alexander Marrow; Edição de Mark Trevelyan)

