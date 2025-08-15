Topo

Notícias

Putin: conversas podem ser ponto de partida para resolver conflito na Ucrânia e restaurar laços Rússia-EUA

15/08/2025 20h49

ANCHORAGE, Alasca (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que espera que os acordos alcançados em sua cúpula com o presidente dos EUA, Donald Trump, possam ser uma plataforma de lançamento para resolver o conflito na Ucrânia e restaurar os laços entre a Rússia e os EUA.

"Espero que os acordos de hoje se tornem um ponto de referência, não apenas para resolver o problema ucraniano, mas também para o restabelecimento de relações pragmáticas e comerciais entre a Rússia e os Estados Unidos", disse Putin.

Ele disse que havia um enorme potencial para os dois países criarem uma parceria de negócios e investimentos em áreas como energia, tecnologia e exploração espacial, e no Ártico.

"Tenho todos os motivos para acreditar que, seguindo esse caminho, podemos chegar ao fim do conflito na Ucrânia o mais rápido possível", disse ele em uma coletiva de imprensa conjunta na qual os líderes não responderam a perguntas.

Putin, no entanto, não especificou sobre o que os dois lados haviam concordado.

(Reportagem de Redação de Moscou)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Toffoli anula todas as provas e processos contra Vaccari na lava jato

Silvinei é condenado a pagar R$ 546 mil por fazer campanha para Bolsonaro

Trump diz que não houve acordo em cúpula com Putin sobre fim da guerra na Ucrânia

Mansão Maromba: Academias de Toguro são suspeitas de furtar água da Sabesp

'Golpe do novo Número': criminosos se passavam por parentes para pegar dinheiro das vítimas

Putin: conversas podem ser ponto de partida para resolver conflito na Ucrânia e restaurar laços Rússia-EUA

Cazorla volta à LaLiga com derrota do Oviedo em visita ao Villarreal

Putin pede que Ucrânia e Europa não criem "obstáculos" para a paz

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina

Trump diz que restam 'muito poucos' temas a resolver com a Rússia

Trump e Putin encerram coletiva de imprensa sem responder perguntas