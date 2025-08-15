Topo

Produção industrial dos EUA caiu levemente em julho

15/08/2025 11h28

A produção industrial nos Estados Unidos registrou uma leve queda em julho, um pouco acima das expectativas do mercado, devido às quedas nos setores de construção e matérias-primas. 

Segundo dados publicados pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) nesta sexta-feira (15), o índice de produção industrial caiu 0,1% após o aumento em junho, mês para o qual os índices foram revisados ligeiramente para cima (0,4% em vez dos 0,3% inicialmente previstos).

O número de julho ficou abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam certa estabilidade, de acordo com um consenso publicado pelo MarketWatch.

Na comparação anual, a produção industrial permanece em uma tendência de alta, com um aumento de 1,4%.

O setor de equipamentos empresariais teve um rendimento positivo (+0,5%), enquanto, por outro lado, a construção (-0,2) e as matérias-primas (-0,3) sofreram quedas.

