Produção industrial dos Estados Unidos cai 0,1% em julho ante junho

15/08/2025 10h53

A produção industrial dos Estados Unidos caiu 0,1% em julho ante junho, segundo dados publicados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta sexta-feira, 15. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam leve alta de 0,1%.

O dado de produção de junho foi ligeiramente revisado para cima, de alta mensal de 0,3% para crescimento de 0,4%.

Já a taxa de utilização da capacidade instalada teve leve queda entre junho e julho, de 77,7% (dado revisado) para 77,5%.

