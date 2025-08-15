Topo

Produção industrial da China sobe 5,7% e vendas no varejo avançam 3,7% em julho

15/08/2025 07h15

A produção industrial da China cresceu 5,7% em julho, na comparação anual, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta sexta-feira, 15. O resultado veio próximo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 5,9%.

O desempenho da indústria chinesa foi mais fraco do que o registrado em junho, quando houve alta de 6,8%, na comparação anual.

As vendas no varejo chinês, por sua vez, avançaram 3,7% em julho, na base anual, variação aquém das expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 4,6%. O resultado também veio abaixo do desempenho de junho, quando houve alta de 4,8%, na base anual.

Já os investimentos em ativos fixos tiveram avanço anual de 1,6% nos primeiros sete meses do ano, na comparação com igual período do ano passado. A variação foi aquém do que o registrado de janeiro a junho, quando houve avanço de 2,8%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

