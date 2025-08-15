Washington aponta ilegalidade em intervenção de Trump e processa governo
O procurador-geral de Washington D.C. processou o governo dos EUA pelo que chamou de uma tomada de controle "hostil" da capital pelas forças de segurança federais.
O que aconteceu
Em ação protocolada hoje, Brian Schwalb contestou o controle federal sobre a polícia de Washington. O processo foi aberto horas após a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, transferir o comando do departamento de polícia da cidade para o chefe da DEA (agência de combate às drogas dos EUA), Terry Cole.
Ordem assinada por Bondi é parte da intervenção federal decretada pelo presidente Donald Trump na segunda-feira. Alegando que a capital tem sérios problemas de segurança, o republicano federalizou o departamento de polícia da capital, enviou a Guarda Nacional para as ruas de Washington e declarou estado de emergência.
Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar.
Presidente dos EUA, Donald Trump, durante anúncio da intervenção federal
Procuradoria-geral de Washington aponta ilegalidade
Objetivo do procurador-geral de Washington é obter decisão judicial que classifique tomada do departamento de polícia da cidade como ilegal. A lei federal que rege a capital "não autoriza esta usurpação descarada da autoridade do distrito sobre seu próprio governo", escreveu Schwalb na ação movida em um tribunal federal.
Schwalb pediu a suspensão imediata da ordem de Bondi. As ações do governo "vão além dos limites da autoridade restrita do presidente e, em vez disso, buscam a tomada [de controle] hostil" do Departamento Metropolitano de Polícia, afirmou em post nas redes sociais.
Números da violência não batem
Republicanos afirmam que Washington D.C. enfrenta graves problemas relacionados à violência. Segundo Trump, o distrito — que é majoritariamente democrata — está sobrecarregado pelo crime, repleto de pessoas em situação de rua e é mal administrado financeiramente.
Conforme a polícia local, porém, região teve quedas significativas em crimes violentos em 2023 e 2024. Durante o anúncio da intervenção federal, Trump apresentou números divergentes sobre a segurança na capital. De acordo com o presidente, a taxa de homicídio em Washington D.C. é de 41 assassinatos por 100 mil habitantes. Porém, números do próprio governo apontam que o índice é de 26 por 100 mil.
*Com informações da AFP.