Washington aponta ilegalidade em intervenção de Trump e processa governo

O procurador-geral de Washington D.C. processou o governo dos EUA pelo que chamou de uma tomada de controle "hostil" da capital pelas forças de segurança federais.

O que aconteceu

Em ação protocolada hoje, Brian Schwalb contestou o controle federal sobre a polícia de Washington. O processo foi aberto horas após a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, transferir o comando do departamento de polícia da cidade para o chefe da DEA (agência de combate às drogas dos EUA), Terry Cole.

Ordem assinada por Bondi é parte da intervenção federal decretada pelo presidente Donald Trump na segunda-feira. Alegando que a capital tem sérios problemas de segurança, o republicano federalizou o departamento de polícia da capital, enviou a Guarda Nacional para as ruas de Washington e declarou estado de emergência.

Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar.

Presidente dos EUA, Donald Trump, durante anúncio da intervenção federal

Procuradoria-geral de Washington aponta ilegalidade

Objetivo do procurador-geral de Washington é obter decisão judicial que classifique tomada do departamento de polícia da cidade como ilegal. A lei federal que rege a capital "não autoriza esta usurpação descarada da autoridade do distrito sobre seu próprio governo", escreveu Schwalb na ação movida em um tribunal federal.

Schwalb pediu a suspensão imediata da ordem de Bondi. As ações do governo "vão além dos limites da autoridade restrita do presidente e, em vez disso, buscam a tomada [de controle] hostil" do Departamento Metropolitano de Polícia, afirmou em post nas redes sociais.

On Monday, the President signed an Executive Order invoking Section 740 and declaring he was placing MPD under direct federal control.



And last night, the US Attorney General issued an order to replace Chief Smith with a federal official, rescind MPD policies, and take over MPD. -- AG Brian Schwalb (@DCAttorneyGen) August 15, 2025

Números da violência não batem

Republicanos afirmam que Washington D.C. enfrenta graves problemas relacionados à violência. Segundo Trump, o distrito — que é majoritariamente democrata — está sobrecarregado pelo crime, repleto de pessoas em situação de rua e é mal administrado financeiramente.

Conforme a polícia local, porém, região teve quedas significativas em crimes violentos em 2023 e 2024. Durante o anúncio da intervenção federal, Trump apresentou números divergentes sobre a segurança na capital. De acordo com o presidente, a taxa de homicídio em Washington D.C. é de 41 assassinatos por 100 mil habitantes. Porém, números do próprio governo apontam que o índice é de 26 por 100 mil.

*Com informações da AFP.