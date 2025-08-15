Topo

Notícias

Problema de saúde de Zambelli não é 'compatível' com prisão, diz advogado

A deputada federal Carla Zambelli posa para fotos em seu apartamento, em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress
A deputada federal Carla Zambelli posa para fotos em seu apartamento, em Brasília Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/08/2025 14h28

Fábio Pagnozzi, advogado de Carla Zambelli (PL-SP), disse que os problemas de saúde da deputada federal "não são compatíveis" com a prisão.

O que aconteceu

Segundo Pagnozzi, Zambelli tem um problema no coração e retirou um tumor cerebral há alguns anos. "São vários problemas que não são compatíveis com a carceragem", afirmou o advogado em entrevista à Globonews.

A estratégia da defesa é pedir que ela responda ao processo de extradição em casa. Atualmente, ela está no no presídio feminino Germana Stefanini, parte do complexo penitenciário conhecido como Rebibbia, em Roma.

Pagnozzi disse que a deputada não se opõe a cumprir pena no Brasil. Ele afirmou, no entanto, que ela "foge das penas exorbitantes e ideológicas do STF".

Após ser presa, a parlamentar divulgou um vídeo dizendo que só cumpriria pena na Itália. "Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena. Se eu tiver que cumprir pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo e democrático."

Zambelli está presa desde 29 de julho. A Justiça italiana terá de decidir se a brasileira responderá ao processo de extradição presa, em liberdade ou em prisão domiciliar.

Uma audiência realizada na quarta-feira determinou que a parlamentar continue presa. Zambelli alegou que estava se sentindo mal antes do início da sessão, mas a audiência foi mantida após ela ser examinada por um médico.

Ela fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Julgamento por perseguição armada

Zambelli também é acusada de porte ilegal de arma. O julgamento foi retomado hoje no STF, que já tem maioria para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão.

A deputada perseguiu o jornalista Luan Araújo com uma arma em punho. O episódio ocorreu em 2022, em São Paulo, no bairro dos Jardins, na véspera do segundo turno das eleições.

Pagnozzi disse que a pena é desproporcional. Segundo ele, Zambelli está sendo condenada com uma pena próxima da que é dada a narcotraficantes que portam fuzis AR-15. "Cinco anos de cadeia é desproporcional. É comparável a crimes hediondos no Brasil."

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

'Diaba Loira': criminosa é morta a tiros após confronto de facções no Rio

Presidente de Portugal anuncia morte em incêndios no leste do país

Cidade de Washington processa governo de Trump por tomar controle da polícia

Swiatek se classifica para suas terceiras semifinais seguidas de Cincinnati

'Nunca mais': reduto indígena da Bolívia perde a fé na esquerda

Economia da Colômbia cresceu 2,1% na comparação anual no 2T

Ficou 9 dias em zona selvagem: homem é salvo após escrever socorro em pedra

Motta envia pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro para Conselho de Ética

Presidentes do México e da Guatemala discutem segurança e cooperação

Problema de saúde de Zambelli não é 'compatível' com prisão, diz advogado

Moraes pediu para segurança checar celular de advogado em audiência da trama golpista