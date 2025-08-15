Problema de saúde de Zambelli não é 'compatível' com prisão, diz advogado

Fábio Pagnozzi, advogado de Carla Zambelli (PL-SP), disse que os problemas de saúde da deputada federal "não são compatíveis" com a prisão.

O que aconteceu

Segundo Pagnozzi, Zambelli tem um problema no coração e retirou um tumor cerebral há alguns anos. "São vários problemas que não são compatíveis com a carceragem", afirmou o advogado em entrevista à Globonews.

A estratégia da defesa é pedir que ela responda ao processo de extradição em casa. Atualmente, ela está no no presídio feminino Germana Stefanini, parte do complexo penitenciário conhecido como Rebibbia, em Roma.

Pagnozzi disse que a deputada não se opõe a cumprir pena no Brasil. Ele afirmou, no entanto, que ela "foge das penas exorbitantes e ideológicas do STF".

Após ser presa, a parlamentar divulgou um vídeo dizendo que só cumpriria pena na Itália. "Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena. Se eu tiver que cumprir pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo e democrático."

Zambelli está presa desde 29 de julho. A Justiça italiana terá de decidir se a brasileira responderá ao processo de extradição presa, em liberdade ou em prisão domiciliar.

Uma audiência realizada na quarta-feira determinou que a parlamentar continue presa. Zambelli alegou que estava se sentindo mal antes do início da sessão, mas a audiência foi mantida após ela ser examinada por um médico.

Ela fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Julgamento por perseguição armada

Zambelli também é acusada de porte ilegal de arma. O julgamento foi retomado hoje no STF, que já tem maioria para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão.

A deputada perseguiu o jornalista Luan Araújo com uma arma em punho. O episódio ocorreu em 2022, em São Paulo, no bairro dos Jardins, na véspera do segundo turno das eleições.

Pagnozzi disse que a pena é desproporcional. Segundo ele, Zambelli está sendo condenada com uma pena próxima da que é dada a narcotraficantes que portam fuzis AR-15. "Cinco anos de cadeia é desproporcional. É comparável a crimes hediondos no Brasil."