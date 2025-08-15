Primeiros sintomas de HIV/Aids: veja os sinais iniciais que a doença dá

Na década de 1980 o vírus do HIV e a Aids foram considerados uma ameaça mundial. De repente, diversas pessoas estavam doentes, apresentando uma aparência muito mais magra, fraqueza, diarreia e diversos sintomas. No entanto, quando o assunto é primeiros sintomas de HIV, na verdade eles são bem diferentes desses.

A infecção aguda se manifesta depois de 15 dias do contato com o vírus, entre 2 e 4 semanas. Nessa hora, pode não surgir sintoma nenhum —até dois terços das pessoas podem não tê-los.

Quando aparecem, os primeiros sintomas de HIV são muito semelhantes aos de uma virose:

São sintomas inespecíficos e que, muitas vezes, não levam a pessoa a imaginar que sejam relacionados ao HIV.

Fase de latência e novos sintomas

Depois dessa primeira manifestação, que pode nem acontecer, o vírus costuma ficar quieto por um tempo, na chamada fase de latência. Ele continua se multiplicando de forma lenta, sem causar sintomas, mas comprometendo o sistema imune a longo prazo.

Muitas pessoas com HIV não apresentam sintomas por 10 anos ou mais. Mas, quando o sistema imune é comprometido, doenças oportunistas começam a aparecer. São elas que vão determinar os diferentes problemas que podem surgir nessa fase, como:

1. Diarreia

O vírus HIV causa um processo inflamatório crônico no intestino, destruindo as vilosidades e células intestinais. Com isso, a absorção de água e nutrientes pelo órgão é prejudicada, o que causa as diarreias.

No intestino, existem muitos linfócitos TCD4 (os mais atacados pelo HIV) nas chamadas placas de Peyer, elas são infectadas e destruídas, fazendo com que o intestino perca a capacidade de funcionar como uma barreira imune.

2. Emagrecimento

Com o processo explicado acima, aliado à perda de apetite e à alta atividade inflamatória da infecção (que aumenta a queima calórica do corpo), é comum que a pessoa perca peso muito rapidamente, pois está tanto se consumindo mais rapidamente como está se alimentando pior.

3. Sarcoma de Kaposi

Esse tumor é causado pelo vírus da herpes tipo 8, que pode estar presente em pessoas imunocompetentes, mas se manifesta em quem possui HIV devido ao enfraquecimento do sistema imunológico. É uma doença oportunista que costumava ser muito comum nas pessoas com Aids, que é uma neoplasia de vasos sanguíneos.

A infecção é bastante rara fora de quem tem HIV, tanto que o vírus herpes tipo 8 foi descoberto pela ciência depois da alta desta doença. Normalmente, é preciso estar com a imunidade muito baixa, com uma contagem de menos de 50 mil células T4 por mm³ de sangue.

4. Manchas brancas na boca e língua

Esses sintomas ocorrem devido a candidíase oral: O fungo Candida existe em nossa boca, mas apenas quem está com o sistema imunológico enfraquecido apresenta o desenvolvimento desse quadro. Ou seja, sua presença mostra como a imunidade já está comprometida.

5. Tosse e suores noturnos

Tosse e suores noturnos são sintomas típicos da tuberculose, uma doença oportunista muito típica e muito frequente nas pessoas com Aids.

6. Perda de memória

O Sistema Nervoso Central também costuma ser afetado pelo vírus. Existe até uma categoria de doenças chamadas de alterações neuropsiquiátricas associadas ao HIV que podem ter várias manifestações, perda de memória é uma delas. Podem até surgir manifestações de demências em pessoas não tratadas.

Mas é muito importante ressaltar que quando a pessoa segue o tratamento adequado, esse tipo de sintoma não aparece e ela leva uma vida normal. Quando médico e paciente encontram a melhor combinação de medicamento, a pessoa vai viver até a velhice. Mas é preciso seguir o tratamento certinho.

Como ter um diagnóstico mais precoce?

Para ter um diagnóstico precoce é muito importante as pessoas terem uma rotina de testagem anualmente. Todas que tenham vida sexual ativa ou com exposições a risco devem fazer o teste periodicamente, segundo os médicos.

Os médicos também precisam estar atentos a pacientes sintomáticos na fase aguda (ou seja, inicial). Os sintomas são muito semelhantes à mononucleose, que é uma doença mais comum em crianças. Ou seja, se um adulto aparece com eles, é importante ter uma história bem tirada e então testar para HIV.

Quando o quadro é diagnosticado precocemente, a pessoa precisará usar o antirretroviral, medicamento que impede a replicação e multiplicação do vírus HIV no corpo.

Fontes: Celso Granato, médico infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e assessor médico em Infectologia e Patologia Clínica do Grupo Fleury; Rico Vasconcelos, médico pesquisador do Hospital das Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo); Jaime Araújo, médico infectologista, chefe da Divisão Médica do HUAC-UFCG (Universidade Federal de Campina Grande, médico-referência em Genotipagem do HIV na Paraíba - Ministério da Saúde, membro da Câmara Técnica de Infectologia do CRM-PB e membro da Sociedade de Infectologia da Paraíba (SIP).

*Com informações de matéria publicada em junho de 2022.