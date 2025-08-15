Topo

Notícias

Presidente sul-coreano encerrará algumas atividades militares na fronteira com Coreia do Norte

15/08/2025 09h05

Por Heejin Kim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul encerrará algumas atividades militares ao longo de sua fronteira com a Coreia do Norte, disse o presidente Lee Jae Myung na sexta-feira, no mais recente esforço de seu governo para melhorar os laços entre os vizinhos que ainda estão tecnicamente em guerra.

Em um discurso para marcar o 80º aniversário da libertação da Coreia do domínio colonial japonês, Lee afirmou que restauraria o chamado Acordo Militar Abrangente de 19 de setembro, uma medida de desescalada que interrompeu algumas atividades militares na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.

O pacto foi assinado em uma cúpula intercoreana em 2018, mas foi rompido quando as tensões transfronteiriças aumentaram.

Ainda não está claro como Pyongyang responderá à última proposta de Seul. Nas últimas semanas, importantes autoridades norte-coreanas rejeitaram outras medidas tomadas por Lee, um liberal que venceu uma eleição antecipada em junho, para aliviar a tensão entre os dois países.

A Guerra da Coreia terminou em 1953 com um armistício, em vez de um tratado de paz formal, e consolidou a divisão da península.

"Todos sabem que a hostilidade prolongada não beneficia as pessoas em nenhuma das duas Coreias", disse Lee durante seu discurso em Seul.

Lee citou os esforços de seu governo para diminuir as tensões, incluindo a interrupção do lançamento de balões lançados por ativistas com panfletos contra a Coreia do Norte e o desmantelamento das transmissões de propaganda por alto-falantes na fronteira fortemente militarizada.

"Em particular, para evitar confrontos acidentais entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e para construir a confiança militar, tomaremos medidas proativas e graduais para restaurar o Acordo Militar de 19 de setembro", disse Lee, sem dar um prazo.

Em junho de 2024, o ex-presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol declarou a suspensão completa do pacto militar, que Pyongyang havia abandonado em novembro de 2023, depois que a Coreia do Norte enviou centenas de balões cheios de lixo para o outro lado da fronteira.

O pacto inclui medidas como o fim dos exercícios militares de ambos os lados perto da fronteira, a proibição de exercícios de fogo real em determinadas áreas, a imposição de zonas de exclusão aérea, a remoção de alguns postos de guarda ao longo da Zona Desmilitarizada e a manutenção de linhas diretas.

"Espero que a Coreia do Norte retribua nossos esforços para restaurar a confiança e reavivar o diálogo", afirmou Lee.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo

Negociações para tratado sobre poluição por plástico terminam sem acordo

Trump deixará Ucrânia decidir sobre trocas territoriais

Trump decola para reunião com Putin sobre Ucrânia no Alasca

Sem Brasil, lanchonetes enfrentam preços mais altos de carne nos EUA

Chuvas deixaram mais de 160 mortos em 24 horas no Paquistão

'Alcatraz dos Jacarés', presos na Flórida denunciam abusos em um limbo legal

'Presídio dos famosos' deixará de receber celebridades; atuais ocupantes serão transferidos

Relação Trump-Putin: entre elogios e insultos

Espanha combate 14 grandes incêndios; "condições desfavoráveis" devem alimentar mais focos

Chefe da companhia ferroviária alemã é demitido pelo governo