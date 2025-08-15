Presidente sul-coreano encerrará algumas atividades militares na fronteira com Coreia do Norte

Por Heejin Kim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul encerrará algumas atividades militares ao longo de sua fronteira com a Coreia do Norte, disse o presidente Lee Jae Myung na sexta-feira, no mais recente esforço de seu governo para melhorar os laços entre os vizinhos que ainda estão tecnicamente em guerra.

Em um discurso para marcar o 80º aniversário da libertação da Coreia do domínio colonial japonês, Lee afirmou que restauraria o chamado Acordo Militar Abrangente de 19 de setembro, uma medida de desescalada que interrompeu algumas atividades militares na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.

O pacto foi assinado em uma cúpula intercoreana em 2018, mas foi rompido quando as tensões transfronteiriças aumentaram.

Ainda não está claro como Pyongyang responderá à última proposta de Seul. Nas últimas semanas, importantes autoridades norte-coreanas rejeitaram outras medidas tomadas por Lee, um liberal que venceu uma eleição antecipada em junho, para aliviar a tensão entre os dois países.

A Guerra da Coreia terminou em 1953 com um armistício, em vez de um tratado de paz formal, e consolidou a divisão da península.

"Todos sabem que a hostilidade prolongada não beneficia as pessoas em nenhuma das duas Coreias", disse Lee durante seu discurso em Seul.

Lee citou os esforços de seu governo para diminuir as tensões, incluindo a interrupção do lançamento de balões lançados por ativistas com panfletos contra a Coreia do Norte e o desmantelamento das transmissões de propaganda por alto-falantes na fronteira fortemente militarizada.

"Em particular, para evitar confrontos acidentais entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e para construir a confiança militar, tomaremos medidas proativas e graduais para restaurar o Acordo Militar de 19 de setembro", disse Lee, sem dar um prazo.

Em junho de 2024, o ex-presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol declarou a suspensão completa do pacto militar, que Pyongyang havia abandonado em novembro de 2023, depois que a Coreia do Norte enviou centenas de balões cheios de lixo para o outro lado da fronteira.

O pacto inclui medidas como o fim dos exercícios militares de ambos os lados perto da fronteira, a proibição de exercícios de fogo real em determinadas áreas, a imposição de zonas de exclusão aérea, a remoção de alguns postos de guarda ao longo da Zona Desmilitarizada e a manutenção de linhas diretas.

"Espero que a Coreia do Norte retribua nossos esforços para restaurar a confiança e reavivar o diálogo", afirmou Lee.