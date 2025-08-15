Topo

Presidente do Fed de Chicago diz querer mais garantias sobre inflação para cortar juros em setembro

15/08/2025 10h28

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta sexta-feira que os relatórios desta semana, que mostraram um aumento na inflação de serviços, são uma fonte de "desconforto", dado o que ele vê como o impulso "estagflacionário" das tarifas sobre a economia.

"Sinto que ainda precisamos de mais um (dado), pelo menos, para descobrir se ainda estamos no caminho certo", disse Goolsbee à CNBC.

"Se pudermos nos assegurar ou receber uma dica de que nesta reunião, ou nas próximas reuniões, não estamos em uma espiral inflacionária que parece ser persistente, ainda acho que faz sentido, dada a força da economia, mover os juros mais de volta para onde achamos que eles vão se estabelecer."

(Reportagem de Ann Saphir)

