Topo

Notícias

Premiê do Canadá viajará ao México para encontros com Sheinbaum em setembro, diz fonte

Toronto

15/08/2025 20h31

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, visitará o México em setembro para se encontrar com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse um alto funcionário familiarizado com o assunto na sexta-feira.

A reunião ocorre enquanto os vizinhos dos Estados Unidos lidam com as tarifas impostas pelo governo americano e se preparam para uma revisão do acordo de livre comércio entre os três países no próximo ano.

O funcionário confirmou a visita sob condição de anonimato, pois não estava autorizado a falar publicamente sobre o assunto.

Carney enviou sua ministra das Relações Exteriores, Anita Anand, e o ministro de Finanças, François-Philippe Champagne, para a Cidade do México, no início deste mês, em uma tentativa de diversificar o comércio. Eles também se reuniram com um grande grupo de líderes empresariais canadenses e mexicanos, incluindo importantes representantes que apoiam a economia integrada da América do Norte, a infraestrutura de comércio e as cadeias de suprimentos.

Sheinbaum visitou o Canadá durante a cúpula do G7 em Alberta, em junho.

Os produtos que cumprem com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá de 2020, que o presidente dos EUA, Donald Trump, negociou durante seu primeiro mandato, estão isentos das tarifas dos EUA.

Mas Trump impôs algumas tarifas setoriais, conhecidas como tarifas 232, que estão tendo impacto. Existe uma tarifa de 50% sobre as importações de aço e alumínio e uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis.

O México é o terceiro maior parceiro comercial do Canadá, depois dos EUA e da China. O Canadá foi o quinto maior parceiro comercial do México em 2024.

*Este conteúdo foi elaborado com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão/Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Putin pede que Ucrânia e Europa não criem "obstáculos" para a paz

Trump diz que restam 'muito poucos' temas a resolver com a Rússia

Trump e Putin encerram coletiva de imprensa sem responder perguntas

'Ato covarde', diz Padilha sobre cancelamento de vistos de sua família

Starship, megafoguete de Musk, tentará decolar novamente em 24 de agosto

Trump diz que não chegou a um acordo sobre aspecto "mais significativo" com Putin

Putin diz que espera que o 'entendimento' com Trump traga paz

Trump diz que houve "grande progresso" na reunião com Putin

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 7,5 milhões; confira dezenas sorteadas

"Da próxima vez em Moscou", diz Putin a Trump após conversas no Alasca

PUC-SP investiga suástica desenhada em sala de aula