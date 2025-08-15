Premiê da Índia promete proteger agricultores, cortar impostos e promover autossuficiência em meio às tensões tarifárias

Por YP Rajesh e Shilpa Jamkhandikar e Nikunj Ohri

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu ao país nesta sexta-feira que avance em direção a uma maior autossuficiência fabricando de tudo, de fertilizantes a baterias para veículos elétricos, e prometeu proteger os agricultores diante de um conflito comercial com os Estados Unidos.

Com a expectativa de que as tarifas punitivas impostas às exportações indianas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, prejudiquem o crescimento, Modi anunciou redução dos impostos sobre bens e serviços a partir de outubro - uma medida que poderia ajudar a impulsionar o consumo.

Ele também anunciou que a Índia criará um novo sistema de defesa chamado "Sudarshan Chakra" após o conflito militar de quatro dias da Índia com o Paquistão em maio.

Ele não entrou em detalhes, mas um comunicado do governo disse que o sistema tem como objetivo neutralizar as infiltrações inimigas e aumentar a capacidade ofensiva da Índia.

Os círculos políticos e de defesa indianos têm se referido informalmente ao sistema de defesa aérea russo S-400 - que desempenhou um papel fundamental durante os combates com o Paquistão - como Sudarshan Chakra em homenagem a uma arma mitológica hindu.

Modi estava se dirigindo à nação por ocasião do Dia da Independência, no momento em que Nova Délhi tem enfrentado dificuldades com as tarifas de Trump e o colapso das negociações comerciais, em grande parte devido a diferenças sobre as importações de produtos agrícolas e lácteos norte-americanos.

"Agricultores, pescadores e criadores de gado são nossas principais prioridades", disse Modi em seu habitual discurso anual nas muralhas do Forte Vermelho, em Nova Délhi.

"Modi se posicionará como uma muralha contra qualquer política que ameace seus interesses. A Índia nunca fará concessões quando se trata de proteger os interesses de nossos agricultores", disse ele.

Modi não mencionou as tarifas ou os EUA em seu discurso que durou quase duas horas.

Na semana passada, Trump impôs uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos indianos citando as contínuas importações de petróleo russo por Nova Délhi, em uma medida que aumentou drasticamente as tensões entre os dois países.

O novo imposto de importação elevará as tarifas sobre algumas exportações indianas para até 50% - entre as mais altas cobradas de qualquer parceiro comercial dos EUA.

Modi nunca falou diretamente sobre as tarifas, apenas fez alusão a elas em um discurso na semana passada, no qual prometeu proteger os interesses dos agricultores, mesmo que isso tenha um custo pessoal.

Os agricultores são um eleitorado político importante na Índia e protestaram violentamente contra a última grande iniciativa de Modi para reformar o setor, forçando-o a revogar três leis agrícolas em 2021, o que foi uma rara derrota para ele.

(Reportagem de YP Rajesh, Shilpa Jamkhandikar, Nikunj Ohri e Chandini Monnappa)