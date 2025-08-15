Prefeitura de Washington processa governo Trump por tentativa de controle da polícia local

A prefeitura de Washington entrou com uma ação judicial contra o governo do presidente Donald Trump nesta sexta-feira (15), e o acusou de tentativa de assumir o controle da polícia da capital dos Estados Unidos. A medida é classificada como uma "tomada hostil" da segurança pública local. No início da semana, Trump anunciou que colocaria a segurança da cidade sob controle federal e que enviaria tropas da Guarda Nacional.

Segundo Trump, a capital estaria sendo "invadida por gangues violentas" e precisa ser "limpa". Dados oficiais, no entanto, indicam queda na criminalidade. A prefeita Muriel Bowser (Partido Democrata) afirmou que os índices estão no menor nível em 30 anos.

A secretária de Justiça, Pam Bondi, também anunciou a nomeação de um novo coordenador de emergência para a polícia. De acordo com a ação apresentada pelo procurador da cidade, Brian Schwalb, a legislação federal determina que a capital não autoriza esse tipo de intervenção.

Ele acusa o governo Trump de assumir ilegalmente o controle operacional da polícia, ocupando cargos na cadeia de comando e emitindo ordens políticas.

O procurador pede a suspensão da decisão de Bondi e solicita que a Justiça reconheça que Trump excedeu sua autoridade sobre a cidade.

"As medidas tomadas pelo governo são claramente ilegais", escreveu Schwalb nas redes sociais. "É um desrespeito à dignidade e à independência dos 700 mil norte-americanos que vivem em Washington". A audiência sobre o caso está marcada para as 14h (horário local) desta sexta-feira (18h em Brasília).

Guarda Nacional

Trump também mobilizou 800 soldados da Guarda Nacional para patrulhar as ruas da capital. Segundo o Pentágono, os militares permanecerão na cidade "até que a ordem pública seja restabelecida, conforme determinação do presidente".

Christian Calhoun, 26, morador de Washington, criticou a presença dos soldados. "Eles ficam parados por horas", disse. Para ele, as críticas de Trump à segurança na cidade são injustificadas.

Em junho, Trump já havia mobilizado a Guarda Nacional na Califórnia, contrariando o governador democrata, após protestos contra sua política migratória.

Desde que voltou à Casa Branca, o presidente ameaçou diversas vezes colocar Washington sob controle federal, alegando preocupação com a imagem da capital, que recebe autoridades estrangeiras com frequência.

Washington tem não pertence a nenhum estado e está sob jurisdição do Congresso. Trump também ordenou a remoção de pessoas em situação de rua, afirmando que quer "eliminar os acampamentos improvisados".

(Com AFP)