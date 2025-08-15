Topo

Notícias

Preço médio de novas moradias na China recua 0,3% em julho ante junho

Pequim

15/08/2025 09h29

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China caiu 0,3% em julho ante junho, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Em junho, o preço médio havia recuado 0,27% ante o mês anterior.

Na comparação anual de julho, o preço médio de novas moradias chinesas teve queda de 3,4%, menor do que a retração de 3,7% de junho, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Há 4 anos no poder no Afeganistão, Talibã desafia isolamento

Trump diz que estabelecerá tarifas sobre aço e semicondutores nas próximas semanas

Influenciador Hytalo Santos e o marido são presos em São Paulo

Negociações para tratado sobre poluição por plástico terminam sem acordo

Trump deixará Ucrânia decidir sobre trocas territoriais

Trump decola para reunião com Putin sobre Ucrânia no Alasca

Sem Brasil, lanchonetes enfrentam preços mais altos de carne nos EUA

Chuvas deixaram mais de 160 mortos em 24 horas no Paquistão

'Alcatraz dos Jacarés', presos na Flórida denunciam abusos em um limbo legal

'Presídio dos famosos' deixará de receber celebridades; atuais ocupantes serão transferidos

Relação Trump-Putin: entre elogios e insultos