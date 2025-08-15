Topo

Notícias

PPSA: Prio vence disputa por carga de Atapu e compra pela 1ª vez petróleo da União

Rio

15/08/2025 14h00

A Prio venceu o processo de venda spot promovido pela Pré-Sal Petróleo (PPSA) na quinta-feira, 14, para comercializar uma carga de petróleo da União do campo de Atapu, no pré-sal da bacia de Santos, com volume estimado de 500 mil barris, obtendo a primeira vitória nos processos competitivos da PPSA.

Segundo a PPSA, as ofertas de preço foram abertas em tempo real em reunião realizada com a participação de representantes de seis empresas: Galp, Petrochina, Petronas, TotalEnergies, Petrobras e Prio. A carga arrematada tem previsão de carregamento na segunda quinzena de novembro de 2025.

Esta foi a segunda venda spot realizada em 2025 pela PPSA. Em março, a empresa comercializou duas cargas de petróleo da União do campo de Itapu, com volume estimado de 500 mil barris cada.

Em junho, a empresa também realizou o 5º Leilão de Petróleo da União, comercializando 74,5 milhões de barris na B3, informou a PPSA.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Washington aponta ilegalidade em intervenção de Trump e processa governo

Primeiro furacão do ano no Atlântico ameaça o Caribe

Vai esquentar no fim de semana em São Paulo? Veja a previsão

Toffoli anula atos da Lava Jato contra Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT

Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou marceneiro por engano

Quatro anos de Talibã: enfermeira brasileira revela realidade das mulheres no Afeganistão

Felca e advogados comentam prisão de Hytalo Santos e parabenizam autoridades

'Diaba Loira': criminosa é morta a tiros após confronto de facções no Rio

Avião do governo russo pousa no Alasca antes das negociações entre Putin e Trump

Presidente de Portugal anuncia morte em incêndios no leste do país

Cidade de Washington processa governo de Trump por tomar controle da polícia