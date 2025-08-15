Por que Hytalo Santos foi preso? Entenda acusações contra o influenciador

Hytalo Santos foi preso na manhã de hoje em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O influenciador é investigado por suspeita de exploração da imagem de menores em vídeos nas redes sociais. Ele estava com o marido, Israel Nata Vicente, e outras pessoas em uma casa alugada.

Ele foi preso hoje após ser acusado de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. Hytalo ficará preso em João Pessoa, após audiência de custódia que acontecerá amanhã, em Carapicuíba. Na quarta-feira, ele não tinha sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.

Nenhum menor de idade estava na residência no momento da prisão. A polícia desconfia que os influencers estavam escondidos na casa, que foi alugada ontem. Oito pessoas estavam na residência, onde foram apreendidos oito celulares e um veículo. Os presos ficaram em silêncio durante a ação.

Isso demonstrou que ele estava tentando obstruir a investigação.

Ana Maria França, promotora ao UOL.

Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.

Defesa do influenciador chamou prisão de "medida extrema". Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar "todas as medidas judiciais cabíveis" para resguardar os direitos do influenciador.

Reafirmamos a inocência de Hytalo Santos, que sempre se colocou à disposição das autoridades.

Defesa de Hytalo, em nota enviada ao UOL

Hytalo e Israel foram presos em São Paulo Imagem: Reprodução de vídeo

Vídeo mostra o momento em que os dois foram detidos. Nas imagens divulgadas pelo Departamento de Investigação Criminal Hytalo e Israel falam os próprios nomes e são informados de que a polícia está cumprindo um mandado de prisão do estado da Paraíba.

Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso tem prejudicado a investigação.

O influenciador foi derrubado das redes sociais e proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos.

É inaceitável que a busca por engajamento e lucro se sobreponha à dignidade e integridade física, psíquica e moral dos adolescentes.

Adhailton Lacet Correia Porto, juiz que autorizou a busca e apreensão e a derrubada das contas

Pais das crianças e adolescentes também serão investigados. Suspeita é de que responsáveis possam ter se omitido na proteção dos filhos.

Denúncia de Felca

Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, virou assunto após ser exposto pelo youtuber Felca como alguém que explora menores. O vídeo de 50 minutos, intitulado "adultização", já tem mais de 30 milhões de visualizações.

Felca expôs o influenciador mostrando vídeos em que adolescentes fazem danças sensuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo exibe os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".

O influenciador chama os menores de "Turma do Hytalo", e de "filhos". Eles não são adotados formalmente pelo paraibano, mas moram parte do tempo com ele.

Hytalo tem 28 anos e nasceu em Cajazeiras, na Paraíba. Desde 2020, o influenciador produz vídeos para o YouTube com a "Turma do Hytalo", um grupo de menores de idade que ele chama de "filhos". Sua conta no Instagram tinha mais de 17 milhões de seguidores.

O influenciador presenteava os menores de idade e suas famílias. Nas redes sociais, ele postava vídeos das crianças recebendo presentes como iPhones, além de exibir os familiares o agradecendo pelo pagamento de contas como aluguel e mensalidade escolar.

Em 2024, seu Instagram foi uma das contas com maior engajamento no Brasil. Segundo a empresa de monitoramento de redes Zeeng, ele foi a 4º figura pública do Brasil com mais engajamento no segundo trimestre de 2024, atrás apenas de Neymar, Vini Jr. e MC Ryan.

Hytalo conheceu a primeira criança da "Turma do Hytalo" quando ela tinha nove anos. Em participação no podcast PodDelas em 2023, ele contou que a encontrou numa aula de dança em Cajazeiras — Hytalo chegou a cursar letras e pedadogia, mas não concluiu os cursos porque queria ser dançarino.