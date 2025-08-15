Topo

Plataforma da Petrobras em Búzios alcança recorde de maior vazão por unidade na empresa

15/08/2025 11h41

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O navio plataforma da Petrobras Almirante Tamandaré alcançou a maior vazão de produção por unidade da história da companhia, três meses antes da data prevista, no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, informou a petroleira em comunicado nesta sexta-feira.

A capacidade máxima de produção do navio plataforma Almirante Tamandaré, de 225 mil barris/dia, foi alcançada com cinco poços e após 179 dias do início da produção, que ocorreu em fevereiro.

Em nota, a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, disse que a capacidade média das plataformas é em torno dos 150 mil barris por dia de petróleo.

"Alcançamos outro patamar de produtividade, só possível em campos como o de Búzios. Nessa unidade, além da alta capacidade, focamos em obter mais eficiência e em tecnologias de descarbonização", disse Baruzzi.

O recorde confirma a expectativa de que o campo seja, em breve, o maior em produção pela Petrobras, segundo a companhia.

Búzios atualmente é o segundo campo em volume de produção no país, atrás apenas do campo de Tupi, também no pré-sal da Bacia de Santos.

(Por Marta Nogueira)

