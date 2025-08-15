Topo

Notícias

PIB do Japão cresce 1,0% no 2º trimestre ante o anterior, mostram dados preliminares

São Paulo

15/08/2025 07h00

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão avançou 1,0% de abril a junho na base anualizada em relação ao trimestre anterior, mostraram dados preliminares do governo nesta sexta-feira, 15. A previsão dos analistas era de um avanço de 0,90%, segundo a FactSet.

No mesmo período, a alta em relação ao trimestre anterior foi de 0,30%, acima da estimativa dos analistas de 0,10%.

O crescimento pode reforçar as expectativas de que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) retomará o aperto monetário até o final do ano, especialmente com a ameaça de tarifas atenuada pelo acordo comercial de Tóquio com os EUA.

Os gastos de capital aumentaram 1,3% em relação ao trimestre anterior, indicando um forte apetite corporativo por investimentos relacionados a esforços de economia de trabalho e digitalização.

O consumo das famílias subiu 0,2%, auxiliado por melhores condições de renda, apesar da persistência da inflação.

A demanda externa, ou exportações menos importações, acrescentou 0,3 ponto porcentual ao crescimento geral do Japão.

As exportações de bens permaneceram resilientes em termos reais, à medida que as montadoras japonesas responderam às tarifas mais altas dos EUA reduzindo os preços, segundo economistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires

