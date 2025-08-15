Topo

Notícias

PIB da Colômbia cresce 2,1% no 2º trimestre ante igual período de 2024

São Paulo

15/08/2025 14h22

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 2,1% no primeiro trimestre de 2025 ante igual período do ano anterior, informou o Departamento Administrativo de Estatísticas Nacionais (Dane) nesta sexta-feira, 15, em resultado preliminar. Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 2,4% no período no confronto anual.

O resultado representa uma desaceleração ante o avanço de 2,7% no comparativo anual no primeiro trimestre do ano passado.

Segundo dados preliminares do Dane, o grupo com expansão mais relevante foi o de comércio, transporte, alojamento e alimentação, que cresceu 5,6%. As atividades ligadas à agricultura, criação de gado e pesca tiveram crescimento robusto de 3,8%.

Administração pública e defesa; planos de segurança social de adesão obrigatória; Educação; Atividades de atenção à saúde humana e serviços sociais aumentaram 1,8%.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Economia da Colômbia cresceu 2,1% na comparação anual no 2T

Ficou 9 dias em zona selvagem: homem é salvo após escrever socorro em pedra

Motta envia pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro para Conselho de Ética

Presidentes do México e da Guatemala discutem segurança e cooperação

Problema de saúde de Zambelli não é compatível' com prisão, diz advogado

Moraes pediu para segurança checar celular de advogado em audiência da trama golpista

Processo contra Bolsonaro deve ter veredito ainda neste ano, diz professor

Toni, a hipopótamo pigmeu de Berlim, vai para a França

Japão comemora 80 anos de sua rendição na Segunda Guerra Mundial em meio a apelos pacifistas

Zelenskiy afirma que Rússia segue atacando Ucrânia antes de reunião entre Trump e Putin

Jornalista que tentou suicídio na prisão é hospitalizada na Rússia