Petróleo cai antes de cúpula Trump-Putin

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (15), e a incerteza reina no mercado antes da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, que pode determinar o destino da guerra na Ucrânia e das sanções contra Moscou.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,48%, para 65,85 dólares.

O equivalente americano, o petróleo West Texas Intermediate para entrega em setembro, recuou 1,81%, para 62,80 dólares.

"Os Estados Unidos e a Rússia estão entre os maiores produtores mundiais de petróleo bruto e gás natural", disse à AFP Rob Thummel, da Turtoise Capital. "Qualquer interrupção no fornecimento de energia mundial provavelmente provocaria um aumento dos preços das matérias-primas."

Um avanço diplomático provavelmente significaria uma flexibilização das sanções à economia russa, em particular ao seu setor energético.

"Se a Rússia aceitar um cessar-fogo imediato [na Ucrânia], os preços do petróleo continuarão caindo, já que o mercado mundial de petróleo se encontrará em situação de excesso de oferta no segundo semestre de 2025", previu Thummel.

Em um relatório publicado na quarta-feira, a Agência Internacional de Energia (AIE) revisou para cima o crescimento da oferta mundial de petróleo, citando o aumento da participação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) como o principal fator dessa revisão.

Por outro lado, Trump "deixou claro que o fracasso das negociações teria graves repercussões", destacou Matt Britzman, analista da Hargreaves Lansdown.

Em tal cenário, o preço do barril, que vem caindo desde o início de agosto, poderia voltar a subir, segundo alguns agentes do mercado.

"A Rússia já exporta uma quantidade significativa de petróleo apesar das sanções, (...) seu levantamento não necessariamente aumentará a oferta mundial", disse Thummel.

pml-ni/els/dg/mel/am

© Agence France-Presse