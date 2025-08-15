Petroleira Prio vence 500 mil barris da União em leilão spot da PPSA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A petroleira brasileira Prio venceu estimados 500 mil barris de petróleo da União do campo de Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos, em leilão spot realizado na véspera, obtendo a primeira vitória em processos competitivos realizados pela estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA).

A carga arrematada tem previsão de carregamento na segunda quinzena de novembro de 2025, informou nesta sexta-feira a PPSA, companhia responsável por representar a União nos contratos de partilha de produção no pré-sal. Dentre suas atribuições, ela comercializa o petróleo que pertence à União.

As ofertas de preço foram abertas em tempo real em reunião realizada com a participação de representantes das companhias Galp, Petrochina, Petronas, TotalEnergies, Petrobras e Prio.

Esta foi a segunda comercialização spot em 2025 realizada pela PPSA. Em março, a PPSA comercializou duas cargas de petróleo da União do campo de Itapu, com volume estimado de 500 mil barris cada.

Em junho, a empresa também realizou o 5º Leilão de Petróleo da União, comercializando 74,5 milhões de barris na B3.

(Por Marta Nogueira)