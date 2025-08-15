Topo

Notícias

Petrobras: FPSO Almirante Tamandaré atinge produção recorde de 225 mil bpd em Búzios

Rio

15/08/2025 12h57

A plataforma tipo FPSO Almirante Tamandaré (navio que produz, transporta e armazena petróleo) atingiu na quinta-feira, 14, o recorde de produção de 225 mil barris de petróleo/dia, maior vazão da história da Petrobras, informou a estatal nesta sexta-feira, 15. A plataforma entrou em operação em fevereiro, no campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos.

De acordo com a companhia, o recorde obtido confirma a expectativa de que o campo seja, em breve, o maior em produção pela Petrobras. Búzios é o segundo campo em volume de produção no País, atrás apenas do campo de Tupi (ex-Lula), primeiro grande produtor do pré-sal.

O FPSO Almirante Tamandaré está interligado a 5 poços e chegou ao topo da sua capacidade de 225 mil/dia em 179 dias, destacou a Petrobras.

"Alcançamos outro patamar de produtividade, só possível em campos como o de Búzios. Nessa unidade, além da alta capacidade, focamos em obter mais eficiência e em tecnologias de descarbonização", disse em nota a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

A expectativa da empresa é de superar nesse campo, até 2030, o marco de 1,5 milhão de barris/dia.

O FPSO Almirante Tamandaré, afretado à SBM Offshore, é a primeira unidade de 225 mil bpd instalada no Brasil. O campo de Búzios tem mais cinco plataformas contratadas e em construção para entrada em produção nos próximos anos, sendo três com essa alta capacidade.

O consórcio do campo de Búzios é composto pela Petrobras, como operadora, a PPSA, gestora dos contratos de partilha da produção, e as empresas parceiras chinesas CNOOC, CNODC.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

ONU diz que mais de 1.700 pessoas morreram na busca por ajuda em Gaza desde o final de maio

Malafaia diz que não tem medo de ser preso e defende impeachment de Moraes

Hytalo Santos dormia quando polícia chegou à casa; veja detalhes da prisão

Pelo menos três feridos e diversas casas danificadas por ataque com dinamite no Peru

Dino pede vista e suspende julgamento sobre repactuação de acordos de leniência da Lava Jato

Menino de 7 anos é atingido por bala durante aula no Rio: 'Não sou bandido'

Zelensky acusa Rússia de continuar 'matando 'na Ucrânia antes da cúpula Trump-Putin

Sem Zelensky, Trump e Putin terão de seis a sete horas de negociações

EUA e UE trabalham para finalizar acordo comercial e elaborar declaração conjunta

Chuvas de monção deixam ao menos 200 mortos em 24 horas no Paquistão

Colômbia denuncia prisão na Venezuela de signatários da paz com as Farc