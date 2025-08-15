Topo

Ficou 9 dias em zona selvagem: homem é salvo após escrever socorro em pedra

Canadense escreveu "help" (socorro em inglês) em rocha na tentativa de ser encontrado - Quesnel Search & Rescue
Canadense escreveu "help" (socorro em inglês) em rocha na tentativa de ser encontrado Imagem: Quesnel Search & Rescue
15/08/2025 14h38

Um homem foi encontrado após nove dias perdido na região selvagem de Cariboo, na Colúmbia Britânica, no Canadá. Ele sobreviveu bebendo água de lagoas e construindo um abrigo improvisado com madeira e lama.

O que aconteceu

Andrew Barber, 39, foi resgatado depois de escrever "HELP" em uma rocha e "SOS" na lama. Os escritos facilitaram a localização por equipes aéreas.

Barber desapareceu em 31 de julho, quando sua caminhonete quebrou. E só foi encontrado em 8 de agosto, desidratado e com uma lesão na perna.

Ele estava com a saúde debilitada e tinha dificuldade para ficar de pé. Não sei se ele teria aguentado mais 24 horas Bob Zimmerman, do Quesnel Search and Rescue, à CBC News

Brad McKinnon, sargento da Polícia Montada do Canadá, detalhou como Barber sobreviveu. "Ele literalmente estava bebendo água suja de lagoas para se manter hidratado. O corpo humano pode ficar muito tempo sem comida, mas a água é diferente. Foi como procurar uma agulha no palheiro", contou o policial ao The Canadian Press.

Depois de nove dias desaparecido, Barber foi levado de helicóptero ao Cariboo Memorial Hospital e já recebeu alta. As equipes ressaltaram que o caso só teve final feliz graças ao trabalho conjunto de voluntários e órgãos parceiros. "Este resultado é fruto de incontáveis horas em terra e no ar, usando todos os recursos disponíveis. É por isso que treinamos, respondemos e nunca desistimos", diz nota do Quesnel Search and Rescue, no Facebook.

