Parte dos eleitores de Bolsonaro apoia ações de Moraes, aponta Datafolha

Uma pequena parte dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro apoia as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou a diretora do Datafolha, Luciana Chong, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (14) mostra que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A maioria, 53%, considera que o magistrado vem agindo dentro da lei.

Só reforçando aquele dado que vocês colocaram, que a maioria dos jovens é a favor da prisão de Bolsonaro, no Nordeste também esse índice é mais alto, chega a 61%.

Mas tem um dado interessante. Por exemplo, entre os que votaram em Bolsonaro em 2022, a gente tem cerca de 20% que se colocam ou a favor da medida [de Moraes], ou não responderam, disseram que não sabem, são indiferentes.

Então, mesmo entre os eleitores de Bolsonaro, a gente tem uma pequena parcela aí que concordou com a atitude de Moraes.

Bolsonaro continua com apoio significativo da população, diz Datafolha

A diretora do Datafolha ressaltou que a pesquisa mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro continua tendo um apoio significativo da população.

Na última pesquisa a gente já tinha um percentual também dividido da população que apoiava a prisão de Bolsonaro em relação a esse julgamento que ele ainda vai ter.

A gente tinha 48% que achavam que ele deveria ser preso e 46% que não deveria, a mesma polarização.

E aí, quando a gente perguntava: mas você acredita que isso vai acontecer ou não? 40% que acreditavam que isso iria acontecer e 51% que acreditavam que isso não aconteceria.

O que a gente percebe é que mesmo que isso aconteça, mesmo que tenha essa prisão, como a gente está vendo agora a prisão domiciliar ou mesmo que aconteça a prisão por causa desses outros processos, ele continua tendo um apoio significativo da população.

Nas intenções de voto isso também se revela. Então a gente tem uma situação em que ele é colocado como candidato, apesar de estar inelegível, mas para ter um contexto político a gente inclui essa situação. E ele tem uma força ainda, ele continua forte como ele era no ano passado e nos últimos anos.

