Pagamentos do INSS de agosto: veja calendário com datas de depósito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial dos pagamentos referentes ao mês de agosto de 2025. Os depósitos seguirão a numeração final do benefício (desconsiderando o dígito após o traço), mantendo o sistema já adotado para assegurar maior organização e agilidade no processo de pagamento.

O que aconteceu

Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os valores serão liberados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles que têm benefícios superiores ao piso salarial terão os créditos efetuados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos mensalmente, sendo aproximadamente 28,2 milhões destinados a pessoas com rendimento até o salário mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões correspondem a segurados com valores acima desse limite.

Para conferir a data exata do pagamento, é necessário observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o dígito verificador. Outras informações podem ser consultadas no site ou pelo aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha cadastrados na plataforma Gov.br.

Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato pelo telefone da Central 135, que oferece atendimento automatizado 24 horas, com atendimento humano durante o horário comercial.

Além disso, é possível consultar o extrato de pagamento, atualizar dados pessoais e utilizar outros serviços pelo app ou site Meu INSS, utilizando a função de busca.

Cronograma de depósitos - até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Cronograma de depósitos - acima de um salário mínimo