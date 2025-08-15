Pagamentos do INSS de agosto: veja calendário com datas de depósito
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial dos pagamentos referentes ao mês de agosto de 2025. Os depósitos seguirão a numeração final do benefício (desconsiderando o dígito após o traço), mantendo o sistema já adotado para assegurar maior organização e agilidade no processo de pagamento.
O que aconteceu
Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os valores serão liberados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles que têm benefícios superiores ao piso salarial terão os créditos efetuados entre 1º e 5 de setembro.
Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos mensalmente, sendo aproximadamente 28,2 milhões destinados a pessoas com rendimento até o salário mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões correspondem a segurados com valores acima desse limite.
Para conferir a data exata do pagamento, é necessário observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o dígito verificador. Outras informações podem ser consultadas no site ou pelo aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha cadastrados na plataforma Gov.br.
Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato pelo telefone da Central 135, que oferece atendimento automatizado 24 horas, com atendimento humano durante o horário comercial.
Além disso, é possível consultar o extrato de pagamento, atualizar dados pessoais e utilizar outros serviços pelo app ou site Meu INSS, utilizando a função de busca.
Cronograma de depósitos - até um salário mínimo
- Final 1: 25 de agosto
- Final 2: 26 de agosto
- Final 3: 27 de agosto
- Final 4: 28 de agosto
- Final 5: 29 de agosto
- Final 6: 1º de setembro
- Final 7: 2 de setembro
- Final 8: 3 de setembro
- Final 9: 4 de setembro
- Final 0: 5 de setembro
Cronograma de depósitos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 1º de setembro
- Finais 2 e 7: 2 de setembro
- Finais 3 e 8: 3 de setembro
- Finais 4 e 9: 4 de setembro
- Finais 5 e 0: 5 de setembro