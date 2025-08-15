Topo

Caixa faz hoje último pagamento do PIS no ano; veja quem recebe

PIS Imagem: Divulgação
15/08/2025 04h30

A Caixa fará hoje o último pagamento do PIS no ano. Quem faz aniversário em novembro e dezembro receberá o abono salarial nesta última rodada de depósitos.

Quem tem direito ao abono?

Para ser elegível ao abono, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — seja na iniciativa privada ou como servidor público — por pelo menos 30 dias durante o ano de 2023. Além disso, o trabalhador deve ter recebido uma média mensal de até dois salários mínimos (equivalente a R$ 2.640,00) naquele período, e estar cadastrado no programa PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações sobre o vínculo empregatício precisam ter sido enviadas corretamente pelo empregador, seja por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (com prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contrato.

O valor do abono é proporcional à quantidade de meses trabalhados em 2023, tomando como referência o salário mínimo estabelecido para 2025, fixado em R$ 1.518.

Como consultar e receber o abono?

A verificação do direito ao benefício pode ser feita por diversos canais: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, no site Gov.br, pelo telefone 158 da Central Alô Trabalho, ou presencialmente em unidades do Ministério do Trabalho.

Os beneficiários com conta na Caixa Econômica Federal terão o valor depositado automaticamente em conta corrente ou poupança. Para clientes do Banco do Brasil, o pagamento pode ser feito via PIX, transferência TED ou saque presencial nas agências. Os demais trabalhadores receberão o valor em uma poupança digital social criada pela Caixa.

Calendário de pagamento do PIS em 2025

Aniversariantes de novembro e dezembro: pagamento a partir de 15 de agosto.

De acordo com projeções do governo federal, aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores serão beneficiados pelo abono neste ano, totalizando cerca de R$ 30,7 bilhões liberados para o programa.

