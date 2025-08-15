Padilha diz que cancelamento de vistos da família é 'covardia': 'Indignado'

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou hoje o cancelamento de vistos de integrantes da sua família, dias após o governo dos Estados Unidos revogar o documento de membros do governo brasileiro, com foco em integrantes do Mais Médicos.

O que aconteceu

Padilha afirmou que a revogação dos vistos de sua família o deixou "absolutamente indignado". "É um ato covarde, que atinge uma criança de 10 anos de idade e que atinge minha esposa", disse ele, em entrevista à GloboNews.

O ministro diz que é necessário explicar o motivo de uma criança representar perigo para os Estados Unidos. "As pessoas que fazem isso e o clã Bolsonaro têm que explicar, não para mim, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, qual o risco que uma criança de 10 anos pode levar para o governo americano."

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou nesta semana a revogação dos vistos de integrantes do governo. A medida atingirá também ex-funcionários da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) e familiares. Foram divulgados dois nomes com visto revogado:

Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde; Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Opas.

Sem provas, Rubio chamou Mais Médicos de "golpe diplomático inconcebível" e de "esquema de exportação de trabalho forçado" do regime cubano. "Nossa ação envia uma mensagem de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que viabilizam o esquema", declarou o secretário.

Opas é acusada, também sem provas, de ser usada como "intermediária da ditadura cubana" no esquema. Segundo o governo americano, ex-funcionários da organização estão envolvidos no esquema de exportação e exploração de trabalho forçado de médicos cubanos. Governo dos EUA afirma que o esquema "enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo local de cuidados médicos essenciais".