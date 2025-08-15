Não é fácil como nos filmes: dá pra saber se estou diante de um mentiroso?

Mentir que adorou um presente indesejado ou inventar um cansaço repentino para escapar de um almoço são exemplos de "mentiras sociais" —pequenas falsidades que funcionam como um lubrificante nas engrenagens do convívio humano.

Elas servem para evitar constrangimentos, preservar a harmonia e manter a coesão dos grupos, seja no trabalho ou na vida pessoal.

A ciência do comportamento sugere que a capacidade de mentir, longe de ser apenas um defeito moral, evoluiu como ferramenta social para facilitar a vida em sociedade.

O problema começa quando a mentira deixa de ser um recurso pontual e se torna arma para prejudicar o outro —aí ela entra no território dos comportamentos antissociais, nocivos para as relações a longo prazo.

Dá para saber quando alguém está mentindo?

Não tão facilmente quanto nos filmes. Não existem sinais infalíveis, e qualquer pista pode gerar falsos positivos ou negativos.

Além disso, o comportamento do mentiroso pode ser afetado por muitos fatores, como a complexidade da mentira, o tempo de preparação prévia e o quão severas são as consequências de ser pego.

Por outro lado, a interpretação do detector também pode ser afetada por vieses pessoais. Esses elementos deixam mais difícil diferenciar o comportamento mentiroso do comportamento honesto.

Alguns sinais mais generalistas que podemos levar em consideração, dependendo do contexto, são:

Traços de ansiedade: suor frio, agitação, mãos geladas, entre outros, podem indicar que o mentiroso está psiquicamente e fisiologicamente em estado de alerta, com receio de ser descoberto. É importante considerar se há outra razão plausível para o nervosismo exacerbado do indivíduo, como a pressão social de falar em um momento importante, ou um transtorno de ansiedade.

Comportamento distinto do padrão individual: como uma pessoa expansiva que se mostra mais fechada, ou uma pessoa introvertida que se força a ser amigável, pode ser sinal do indivíduo tentando mascarar qualquer indício de nervosismo ou culpa.

Excesso de sinalizações e gestos de ênfase no discurso: isso, ou a total ausência deles quando comparado ao padrão do indivíduo. Novamente, o objetivo seria evitar dar pistas da dissimulação e fingir naturalidade.

Discurso inconsistente, contraditório, falho ou travado: manter a dissimulação envolve a constante atividade cerebral e criativa do mentiroso, especialmente quando é necessário detalhar a narrativa ou responder questões. A possibilidade de treinar a mentira antes de contá-la pode diminuir bastante esse esforço e a tensão resultante, enquanto questionamentos ou contradições não planejados podem quebrar o fluxo de pensamento do mentiroso e expor a dissimulação.

O limite entre o social e o patológico

Quando mentir se torna hábito e começa a prejudicar a própria vida ou a dos outros, entramos no território da mitomania —também chamada de mentira patológica.

Trata-se de uma compulsão crônica, muitas vezes motivada não por ganho imediato, mas pela necessidade de sustentar uma realidade alternativa que eleva a autoestima ou mascara verdades dolorosas. Nesse cenário, a pessoa constrói narrativas grandiosas que não condizem com sua vida real.

O tratamento mais indicado é a psicoterapia, que ajuda o indivíduo a identificar os desejos que não condizem com sua realidade e a compreender quais experiências alimentam a compulsão. Com o tempo e o processo terapêutico, é possível reduzir a necessidade de recorrer à mentira para se sustentar emocionalmente.

*Com informações de reportagem publicada em 24/12/2024