ONU: ao menos 1.760 pessoas morreram enquanto buscavam ajuda em Gaza desde o final de maio

O escritório de direitos humanos da ONU informou, nesta sexta-feira (15), que pelo menos 1.760 palestinos morreram enquanto buscavam ajuda em Gaza desde o final de maio, um aumento de várias centenas em relação ao último número publicado no início de agosto.

"Desde 27 de maio e até 13 de agosto, registramos que pelo menos 1.760 palestinos morreram enquanto buscavam ajuda; 994 nas proximidades das instalações da GHF (Fundação Humanitária de Gaza) e 766 ao longo das rotas de comboios de suprimentos. A maioria desses assassinatos foi cometida por militares israelenses", afirmou o escritório da agência para os territórios palestinos em um comunicado.

