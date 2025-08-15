Topo

Notícias

ONU: ao menos 1.760 pessoas morreram enquanto buscavam ajuda em Gaza desde o final de maio

15/08/2025 11h45

O escritório de direitos humanos da ONU informou, nesta sexta-feira (15), que pelo menos 1.760 palestinos morreram enquanto buscavam ajuda em Gaza desde o final de maio, um aumento de várias centenas em relação ao último número publicado no início de agosto.

"Desde 27 de maio e até 13 de agosto, registramos que pelo menos 1.760 palestinos morreram enquanto buscavam ajuda; 994 nas proximidades das instalações da GHF (Fundação Humanitária de Gaza) e 766 ao longo das rotas de comboios de suprimentos. A maioria desses assassinatos foi cometida por militares israelenses", afirmou o escritório da agência para os territórios palestinos em um comunicado.

acc/ds/smw/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

ONU: ao menos 1.760 pessoas morreram enquanto buscavam ajuda em Gaza desde o final de maio

No STF, Mendonça homologa repactuação de acordos de leniência da Lava Jato

Argentina tem 100 mortes por uso de fentanil contaminado; o que é a droga?

Produção industrial dos EUA caiu levemente em julho

Kremlin diz que Trump receberá Putin quando ele desembarcar do avião no Alasca

Advogada: Banir acesso de menores a redes pode ser saída para protegê-los

Mais de 160 pessoas morreram em decorrência de chuvas fortes e enchentes no Paquistão

Sobe para quase 200 o balanço de mortos por monção no Paquistão

Alemanha diz que nova colônia que divide Cisjordânia é "ilegal"

Exposição "Amazônias": povos indígenas e museu francês de Lyon constroem novo olhar sobre a floresta

Filipinas abrem mercado para carne bovina com osso e miúdos do Brasil