ONS ajusta projeções para chuvas em hidrelétricas do país em agosto

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) fez pequenos ajustes em suas projeções para as chuvas que deverão chegar às usinas hidrelétricas do país em agosto, segundo boletim publicado nesta sexta-feira.

O órgão passou a prever afluências em 70% da média histórica no Sudeste/Centro-Oeste (ante 71% previstos na semana passada), 78% para o Sul (ante 76%), 49% no Nordeste (ante 49%) e 71% no Norte (ante 65%).

O ONS também estimou que os reservatórios de usinas do Sudeste/Centro-Oeste, principal região para armazenamento de energia do país, deverão chegar ao final de agosto com 58,8% da capacidade, ante 58,7% estimados na semana passada.

Para a carga de energia elétrica no mês, a previsão foi mantida em queda de 1,6% frente a agosto de 2024, para 76.023 megawatts médios.

(Por Letícia Fucuchima)