O que Putin e Trump esperam da cúpula? O que a Ucrânia teme?

A reunião de cúpula histórica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, levanta questões sobre o que cada um espera do encontro sobre a guerra na Ucrânia e o que Kiev teme.

- O que Putin quer? -

Para Putin, a mera realização da reunião já é uma "vitória", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"O melhor cenário possível para a Rússia (...) seria um acordo que estabelecesse algum tipo de cessar-fogo", mas que não beneficiasse a Ucrânia, segundo Sam Greene, analista do Centro de Análise de Políticas Europeias (Cepa).

Até agora, Putin exigiu quatro regiões parcialmente ocupadas (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson), além da Crimeia, anexada em 2014, e que a Ucrânia renunciasse ao fornecimento de armas ocidentais e à ideia de aderir à Otan.

Kiev considera essas exigências inaceitáveis.

O presidente russo terá que "reconsiderar seus cálculos" se Donald Trump "assumir o controle da reunião", acredita Daniel Fried, ex-embaixador dos EUA na Polônia e atualmente especialista do Atlantic Council.

- O que Trump quer? -

"Quero ver se consigo impedir a matança", declarou Donald Trump na quinta-feira. Ele mais uma vez equiparou as baixas militares russas às mortes de civis ucranianos.

O presidente americano se considera um grande reconciliador. Encerrar o conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial reforçaria sua conhecida convicção de que merece o Prêmio Nobel da Paz.

O republicano prometeu, durante sua campanha eleitoral, encerrar a guerra em um piscar de olhos. Agora mais cauteloso, ele fala em "sondar o terreno" com o líder russo e estima em 25% as chances de fracasso da reunião.

Trump afirmou que, na melhor das hipóteses, o encontro presencial será seguido em breve por uma reunião trilateral com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Ele também fala frequentemente do potencial econômico de uma relação bilateral normalizada com Moscou, um ponto que Vladimir Putin planeja abordar em Anchorage nesta sexta-feira, segundo o Kremlin.

- O que a Ucrânia espera e teme? -

"O melhor cenário (...) seria que a reunião (desta sexta-feira) não levasse a nenhum acordo", já que Kiev não estaria "sob pressão" para ceder território, resume Olga Tokariuk, especialista do Cepa.

Na melhor das hipóteses, da perspectiva do presidente Zelensky e de seus aliados europeus, Donald Trump poderia impor "novas sanções" à Rússia, acrescenta.

Os líderes europeus insistem que a cúpula do Alasca deve se concentrar no cessar-fogo, sem abordar possíveis concessões territoriais.

Mas Donald Trump reiterou na quinta-feira que alcançar a paz exigiria concessões mútuas sobre "fronteiras e territórios".

- Por que o Alasca? -

A escolha oferece vantagens logísticas.

O presidente russo é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, do qual os Estados Unidos não são membros, além de múltiplas sanções.

Para chegar ao Alasca, ele precisa apenas cruzar o Estreito de Bering, sem precisar passar por outro país.

O local escolhido, a base militar de Elmendorf-Richardson, é seguro e cercado.

Além disso, o Alasca é um território com passado russo, já que foi vendido pela Rússia aos Estados Unidos no século XIX.

Posteriormente, este vasto estado desempenhou um importante papel estratégico durante a Segunda Guerra Mundial e ainda mais durante a Guerra Fria.

