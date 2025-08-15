Argentina tem 100 mortes por uso de fentanil contaminado; o que é a droga?

O uso de fentanil contaminado teria matado 100 pessoas na Argentina nos últimos quatro meses, segundo o governo local.

O que é o fentanil

É um ópioide sintético fácil e barato de produzir que é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. Ele mais é eficaz do que outros conhecidos e poderosos opioides, como oxicodona e hidromorfona.

Forte analgésico, é utilizado em casos de câncer em estágio terminal ou após um procedimento cirúrgico grave. A dosagem depende do estado do paciente, da gravidade e duração da intervenção.

Fentanil é utilizado também como anestésico. Substância atua no sistema nervoso central, colocando o paciente em estado de sono profundo, em que não sente dor e relaxa.

Mesmo em pequenas quantidades, o fentanil pode causar depressão respiratória, com risco de vida por falta de oxigenação do cérebro e do coração. Por isso, médicos devem monitorar o paciente de perto para garantir que receba oxigênio suficiente durante o seu uso.

Assim como outros opioides, ele provoca sedação, náuseas, confusão mental, vômitos, retenção urinária e miose —a constrição da pupila. Mas a diminuição do ritmo respiratório é mesmo seu efeito mais perigoso, segundo o Ministério da Saúde.

Por provocar dependência mais rápido, substância tem sido misturada a outras drogas (como a cocaína) por traficantes. Usado descontroladamente como entorpecente, pode levar a estados de coma e morte. Mais de 600 mil americanos morreram nos últimos 20 anos por overdose do fentanil.

Droga pode ser administrada por via intravenosa. Dessa forma, age muito rápido, pois vai direto para a corrente sanguínea.

Substância também é vendida em pó. Muitos dependentes inalam ou ingerem comprimidos, feitos a partir do pó prensado em fábricas clandestinas de medicamentos, especialmente na América Latina. A dosagem também é difícil, e mesmo dois miligramas podem ser letais.

Adesivos da droga são conhecidos como fentanil transdérmico. Consultórios médicos e farmácias agora costumam prestar muita atenção ao descarte adequado e seguro dos adesivos de fentanil, porque dependentes continuam tentando obter unidades descartadas na lata de lixo.

Fentanil também pode ser vaporizado e inalado. Essa forma de ministração também pode facilmente resultar em overdose.

O abuso de fentanil no Brasil

Apreensão de frascos de fentanil no Espírito Santo em abril de 2023 preocupou as autoridades; havia até então poucos registros de seu uso ilegal no país. Meses depois, o CIATox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) da Unicamp detectou a presença de fentanil em amostras de sangue de usuários na região de Campinas (SP).

Brasileiros têm menos noção do que americanos de que estão consumindo fentanil. Segundo especialistas, o uso é acidental misturado à cocaína e ao K2, um apelido dos canabinoides sintéticos. Ainda há suspeitas de sua inclusão nos cigarros eletrônicos e como sedativo em golpes de "Boa noite, Cinderela".

Não há registro de fabricação ilegal do fentanil no Brasil; por aqui a substância é desviada do uso hospitalar. Em 2019, por exemplo, foi identificada a retirada ilegal de 2.000 ampolas da rede de saúde de São Paulo.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) mantém rigoroso controle sobre o fentanil. Médicos que prescrevem o medicamento, por exemplo, devem estar cadastrados na vigilância sanitária local, com registros válidos por 30 dias e controle realizado por meio de talonários de Notificação de Receita tipo A.

Nos hospitais, a substância deve ser obrigatoriamente armazenada em local exclusivo, com acesso restrito e monitorado. Esta é uma exigência da normativa RDC 757/2022.

A Anvisa também exerce um controle sobre a entrada dos ingredientes do fentanil no Brasil. Pesquisadores da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e da FGV (Fundação Getulio Vargas) consideram o procedimento aqui ainda mais rigoroso em comparação com as práticas adotadas nos Estados Unidos e na Europa.

*Com informações de matéria publicada 06/02/2025, de artigo científico do site The Conversation e das agências Deutsche Welle e AFP.