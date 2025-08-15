Acredito que estamos no momento com a maior quantidade de marcas de automóveis no mercado brasileiro, algo que nem mesmo o período da reabertura das importações na década de 1990 consegue superar. Ainda assim, a maior participação de mercado continua com as montadoras mais tradicionais, como Volkswagen, Fiat e Chevrolet.

Essa última está comemorando 100 anos de operações no Brasil, um importante marco que provavelmente poucos conseguirão repetir. A marca tem muito o que festejar, pois é das mais queridas pelos brasileiros, principalmente os saudosistas que gostam de lembrar dos Chevrolets icônicos do passado.

Colunistas do UOL

Por outro lado, ao mesmo tempo que comemora o centenário, se vê obrigada a administrar um dos maiores desafios de toda sua história: convencer que a correia dentada banhada a óleo é confiável.

Esse componente, presente nos atuais motores da linha Onix, Tracker e Montana, é dos assuntos mais polêmicos do momento. Toda vez que gravo ou escrevo um conteúdo desses carros, a caixa de comentários fica inundada de reclamações, inclusive de pessoas que nunca sequer tiveram contato com um desses carros.

Motivos para isso existem, pois é fato que essa correia se rompeu em alguns motores, causando prejuízos para os proprietários.

Claro que a Chevrolet sabe de tudo isso. Recentemente, nas apresentações dos modelos 2026 de Tracker e Onix, decidiu fechar essa ferida de vez, e não se poupou de tocar nesse assunto espinhoso para ela. A solução apresentada foi trocar o material da correia, que agora promete ser mais resistente ao uso de lubrificantes sem as especificações adequadas. Basicamente isso.

Publiquei conteúdos sobre isso, inclusive mostrei um motor de exposição com cortes que permitem visualizar a parte interna, como da própria correia. Também permitiram que pudéssemos tocar e comparar a correia nova com a antiga. Achei bem interessante a experiência, mas infelizmente parece que não consegui transmitir isso para os seguidores, que continuam incrédulos com essa tecnologia. As reclamações nos comentários continuaram.

Diante desse cenário, decidi escrever essa coluna, pois acredito que a boa informação precisa ser passada adiante. É fato que tem muitos desses carros da Chevrolet rodando em nossas ruas, além de tantos outros sendo negociados no mercado de usados. Eles não vão sumir, vão continuar presentes entre nós, então é melhor entender o que está acontecendo e parar de passar vergonha na internet. A seguir, um resumo dos principais comentários nos meus conteúdos sobre o tema.

Imagem: Reprodução

Nunca vi dar certo óleo com borracha

Tem razão, os dois não se dão bem. Devido a isso, todos motores com essa tecnologia, independentemente do fabricante, exigem que o óleo lubrificante tenha aditivos específicos para não contaminar a borracha da correia. No caso da Chevrolet, a recomendação é da especificação Dexos.

Entretanto, nem todos usam o óleo correto, ou trocam no intervalo recomendado. É aqui que o problema começa, pois um lubrificante errado, ou utilizado por mais tempo do que deveria, provavelmente vai contaminar a correia e diminuir seu tempo de vida.

Mudou fornecedor, mas não mudou material

Sim, mas agora é uma borracha sintética nitrílica hidrogenada, revestida em teflon e reforçada com fibra de vidro. O nome é grande, até difícil de memorizar, mas basta entender que a correia está mais protegida, e tem 240 mil km de garantia.

Com isso, a Chevrolet informa que ela está mais tolerante com o uso de óleo errado, mesmo que, obviamente, continue não recomendando que façam isso, já que óleo errado é ruim para qualquer tipo de motor.

Admitiram que a correia anterior era problemática

A correia anterior não é problemática. Ela se dá muito bem com o óleo correto, conforme relatado por muitos proprietários que atingiram altas quilometragens sem problemas com quebras.

Perceba que, o problema surge por mau uso. O que a Chevrolet fez - e talvez já deveria ter feito - foi encarar a realidade nas manutenções feitas de maneira errada e oferecer essa solução.

Não tem como funcionar a seco? Por que não colocam corrente?

Parece uma solução simples, mas nem sempre é viável alterar uma característica do projeto de um motor. A Chevrolet escolheu a correia banhada por ter menor atrito, o que melhora a eficiência do motor e deixa ele mais silencioso.

Foi uma escolha de projeto, e essas vantagens são perceptíveis na condução desses modelos, o que para ela justifica insistir na tecnologia apenas adequando para a realidade dos que não fazem manutenções do jeito certo.

Por que não usa motor do Spin?

É curioso ler esse tipo de comentário, pois quando o assunto é Spin, a principal crítica é justamente do motor de concepção mais antiga, e não faltam pedidos para que seja equipado com outro mais moderno, como exatamente esses turbinados que equipam Onix, Tracker e Montana.

Eu, como avaliador de carro usado, adoraria que o bom e velho "Familia I" do Spin fosse mais utilizado. No longo prazo, são mais simples e baratos de manter, por isso tantos taxistas gostam. Facilitaria meu trabalho de vistoria, mas sejamos realistas: esse motor não seria competitivo nesses outros modelos. Seria um passo para trás por parte da Chevrolet.

Dá para trocar nos modelos antigos?

Sim, inclusive a Chevrolet está promovendo uma campanha para reativar a garantia de 240 mil km em modelos usados que utilizam correia banhada e não fizeram as revisões nas concessionárias.

Depois de inspecionado, pode ter necessidade da troca, mas recomendo que os proprietários que passarem por isso se certifiquem que o correia que estiver entrando seja a que tem os materiais novos e que guardem o comprovante, pois será útil na revenda do carro.

O carro está queimado no mercado

Segundo a Chevrolet, as reclamações da correia banhada tomaram proporções que não fazem sentido com a realidade. Em seus canais de atendimento, apenas 3% são sobre esse assunto, enquanto nas redes sociais esse tema tem repercussão fora do padrão.

Se isso estiver correto, é um número baixo de reclamações, que não deveriam queimar a imagem de um produto. Eu analisei os números de vendas para ver como esses modelos estão posicionados, e não me parece um cenário catastrófico. No geral, o Onix hatch, que já foi líder absoluto - inclusive é o Chevrolet mais vendido de todos os tempos no Brasil, com mais de 3 milhões de unidades -, hoje é o 4ª hatch mais vendido, atrás de Volkswagen Polo, Fiat Argo e Hyundai HB20.

É fato que perdeu mercado, mas também gosto de analisar os dados do varejo, que são das vendas feitas nas concessionárias para pessoas físicas - que tem o poder de escolher o carro que quer. Nesse ranking, o Onix só perde para o Polo entre os hatches, ou seja, está claro que o modelo não está queimado no mercado e, por mais que tenha perdido participação, continua com vendas significativas, que devem até subir com as atualizações do modelo 2026.