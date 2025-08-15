Topo

Notícias

Nunes diz que quer voltar a ser empresário em 2028 e descarta concorrer ao governo de SP

São Paulo

15/08/2025 17h07

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta sexta-feira, 15, que não planeja concorrer ao governo do Estado e que pretende voltar a ser empresário quando finalizar o seu segundo mandato. "Eu estou prefeito, mas sou empresário, vou continuar nessa atividade quando terminar meu mandato em 2028. O que o empresário precisa? Que o poder público não atrapalhe. Que não fique criando, que nem criaram agora, mais IOF, criando imposto, gerando dificuldade", disse Nunes em evento realizado pela CNN Brasil.

Nunes ainda afirmou que nunca confirmou sua candidatura ao governo estadual, mas que fica feliz com o seu desempenho em pesquisas. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas em maio, quando o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não é citado como candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Nunes lidera com 29,5% das intenções de voto, contra Márcio França (PSB), que figura com 16,2%.

"A minha meta é terminar o mandato. O que aconteceu é que quando saíram as pesquisas, o meu nome saiu muito bem posicionado. Eu fico feliz, é um reconhecimento do meu trabalho", afirmou. A possível candidatura de Nunes como governador é cogitada porque Tarcísio - que pode concorrer à reeleição - é um nome viável para representar a direita na corrida presidencial de 2026. O governador pode ser apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030. Bolsonaro, no entanto, não indicou o seu candidato e afirma que vai concorrer à Presidência.

Resistência bolsonarista

A candidatura de Nunes ao governo estadual não é amplamente defendida entre os bolsonaristas. Apoiadores do ex-presidente em São Paulo desejam que um nome mais à direita concorra em 2026, caso Tarcísio se candidate à Presidência.

A tensão entre Nunes e os bolsonaristas cresceu após o secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, divulgar em uma rede social pesquisa em que o prefeito aparece liderando a corrida pelo governo paulista. Na legenda, Morando escreveu: "Tarcísio de Freitas presidente e Ricardo Nunes governador", descartando Bolsonaro da corrida presidencial.

Em gestos de aproximação ao ex-presidente, Nunes criticou a imposição de medidas cautelares contra Bolsonaro e compareceu à última manifestação em apoio ao ex-chefe do Executivo, que foi realizada em 3 de agosto na Avenida Paulista. Tarcísio não participou deste ato por ter realizado um procedimento médico no dia.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Morre um dos pais da vacina da malária: brasileiro casou na biblioteca e fez carreira nos EUA

Petróleo cai antes de cúpula Trump-Putin

Com embaixador chinês, Lula critica Trump e diz: 'Quem quiser sair, saia'

Coman deixa Bayern de Munique e assina com saudita Al Nassr, de CR7

Decisão poupa Argentina de entregar ações da YPF enquanto recursos não forem resolvidos

É falso que Richard Grenell veio ao Brasil fiscalizar Lei Magnitsky

Justiça autoriza soltura do dono da Ultrafarma e de executivo da Fast Shop

Café: clima deve favorecer safra brasileira de 2026, diz meteorologista

Advogado de Zambelli afirma que a deputada 'não se opõe a cumprir pena no Brasil'

TSE vai pautar processo de cassação do governador de Roraima após suspensão de um ano

Biomédico suspeito de falsificar exames médicos em MT é preso