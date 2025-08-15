Esta proteína é coringa para pratos salgados sem carne: veja como usar

Ao cortar ou reduzir a carne, muitos atletas e frequentadores de academia recorrem à proteína texturizada de soja (PTS) como alternativa. Conhecida popularmente como "carne de soja", ela nasce a partir de um processo industrial que aproveita o farelo resultante da extração do óleo da soja. O resultado é um alimento com alta concentração proteica, rico em fibras, pobre em gorduras e extremamente versátil na cozinha.

Disponível em formatos como flocos, cubos ou pedaços maiores, a PTS funciona como um "coringa" para pratos salgados. Com o preparo certo, pode virar ingrediente-chave em receitas que vão do estrogonofe ao hambúrguer caseiro — sem ficar com o famoso gosto residual característico do produto cru.

Como deixar a PTS saborosa

1. Hidratar é obrigatório

Usar a PTS direto na receita é pedir um prato seco e sem sabor. O ideal é colocá-la de molho antes: para um copo americano (200 ml) de PTS, use dois de água quente. Acrescentar suco de limão ou a mistura de bicarbonato de sódio com vinagre de maçã ajuda a neutralizar o sabor ácido. Em 10 a 15 minutos, o alimento amolece. Basta escorrer e espremer bem com as mãos para retirar o excesso de água.

2. Temperar antes de cozinhar

Depois de hidratada, a PTS deve ser refogada antes de ir para a receita final. A base mais clássica leva azeite, cebola, alho e sal, mas dá para incrementar com ervas, especiarias ou shoyu para um toque oriental. Pimentão em pó, cúrcuma, orégano e alecrim estão entre as combinações que mais realçam o sabor.

Receitas saudáveis e saborosas

Imagem: iStock

Proteína de soja com shimeji

- Rendimento: 3 tigelas

- Ingredientes:

250 g de shimeji

250 g de PTS hidratada

2 colheres (sopa) de shoyu

Azeite

Gengibre em pó

- Modo de preparo: Corte e limpe os shimejis. Refogue com um pouco de azeite, adicione o shoyu, a PTS e finalize com gengibre em pó.

Imagem: iStock

Omelete de caneca

- Rendimento: 1 caneca

- Ingredientes:

2 ovos

2 colheres (sopa) de PTS hidratada e temperada

1 colher (sopa) de farelo de aveia

1 pitada de orégano seco

1 pitada de cebolinha desidratada

1 colher (café) de cebola desidratada

1 pitada de sal rosa

1 pitada de pimenta caiena

- Modo de preparo: Bata os ovos, a aveia e a PTS numa caneca com mixer. Misture os temperos, bata mais um pouco e leve ao micro-ondas por 2 minutos. Desenforme e sirva com requeijão light ou creme de ricota.

Imagem: Divulgação

Hambúrguer de PTS com mandioquinha

- Rendimento: cerca de 5 porções médias

- Ingredientes:

2 xícaras de PTS hidratada em água e shoyu

½ xícara de cenoura ralada

3 dentes de alho amassados

½ cebola em cubos

2 colheres (sobremesa) de azeite

1 colher (sobremesa) de curry

200g de mandioquinha cozida

Sal e pimenta do reino a gosto

- Modo de preparo: Refogue cebola e alho no azeite, adicione a PTS e a cenoura e cozinhe por mais 5 minutos. Amasse a mandioquinha, misture ao refogado e tempere com curry, sal e pimenta. Modele os hambúrgueres e asse em forno médio por cerca de 20 minutos ou até firmar.

*Com informações de reportagem publicada em 04/07/2018